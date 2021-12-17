DS4Windows для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ryochan7
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|4 Мб
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DS4Windows - портативная программа, которая позволяет получить максимальный экспириенс при использовании геймпада Sony DualShock 4 на ПК, что достигается благодаря эмуляции контроллера Xbox 360, что в свою очерель предоставляет доступ к гораздо большему количеству игр.
Пользователю доступен полностью настраиваемый пользовательский интерфейс, система профилей, позволяющие быстро менять различные настройки контроллера, возможность переключать контроллеры на различные профили автоматически при запуске определенных программ, а также множество параметров конфигурации - от отображения элементов управления, чувствительности сенсорной панели, макросов, радужной световой панели, управления движением, специальных действий, вызываемых нажатием нескольких кнопок, до запуска программы с помощью профилей.
Особенности DS4Windows:
- Одно приложение для отображения DualShock 4, DualSense, Switch Pro и JoyCon.
- Эмуляция контроллера Xbox 360 для использования DS4 во многих компьютерных играх, которые не поддерживают его напрямую.
- Эмуляция DualShock 4 v.1 для игр, которые в некоторых ситуациях поддерживают только Sony DS4 v.1.
- Возможность играть в компьютерные игры, которые поддерживают только KB+M ввод, эмулируя действия KB+M.
- Настройка реакции ввода и вывода с помощью множества модификаторов.
- Возможность использовать сенсорную панель DS4 в качестве мыши или сопоставление с другими элементами управления на выходе.
- Возможность играть в игры с гироскопическим управлением, эмулируя мышь или похожий на мышь выход RS при эмуляции контроллера Xbox 360.
- Управление цветом лайтбара: проверка уровня заряда батареи, назначение номеров слотов определенным цветам, профиль управляемого цвета лайтбара.
- Автоматическое переключение профилей, когда в фокусе находятся различные программы.
- Переключение режимов, позволяющее использовать больше маппингов, чем количество кнопок на устройстве.
- Автоматическая проверка и загрузка будущих обновлений приложений.
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