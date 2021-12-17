DS4Windows - портативная программа, которая позволяет получить максимальный экспириенс при использовании геймпада Sony DualShock 4 на ПК, что достигается благодаря эмуляции контроллера Xbox 360, что в свою очерель предоставляет доступ к гораздо большему количеству игр.

Пользователю доступен полностью настраиваемый пользовательский интерфейс, система профилей, позволяющие быстро менять различные настройки контроллера, возможность переключать контроллеры на различные профили автоматически при запуске определенных программ, а также множество параметров конфигурации - от отображения элементов управления, чувствительности сенсорной панели, макросов, радужной световой панели, управления движением, специальных действий, вызываемых нажатием нескольких кнопок, до запуска программы с помощью профилей.

Особенности DS4Windows: