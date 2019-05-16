BlueStacks App Player - приложение, которое позволяет пользователю без особых проблем запускать Android-приложения на настольных ПК, ноутбуках, нетбуках и планшетах под управлением ОС Windows. В комплект программы уже входит десяток приложений для платформы Android (Bloomberg, Drag Racing, AporKalypse, Talking Tom и др.). Однако Вы можете дополнительно добавлять любые Android-приложения из Google Play, и при необходимости менять их.
Стоит отметить функцию синхронизации эмулятора с Вашим реальным Android-устройством. Для этого надо будет ввести свои учетные данные, и тогда все имеющиеся приложения, сервисы и документы будут доступны на настольном компьютере.
BlueStacks App Player имеет гибкие настройки, ведь Android-девайсы имеют преимущественно сенсорное управление, чего лишены стандартные ПК. Так, например, акселерометрные опции мобильного устройства могут быть заменены на управление с клавиатуры, что позволит полноценно использовать Android-приложение.
Основные возможности приложения:
- Запуск Android-приложений на настольном ПК.
- Синхронизация приложений мобильного устройства с компьютером.
- Поддержка технологии Android Debug Bridge.
- Поддержка 3D-игр.
- Качественная работа с магазинами Google Play, AMD AppZone и Amazon Appstore.
- Наличие виртуальных SD-карт.
- Возможность получить Root-права.