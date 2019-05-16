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BlueStacks App Player для Windows

BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202

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Описание BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202Описание   Скачать BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202СКАЧАТЬ (468,52 Мб) Скриншоты BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202Скриншоты (3)   Статистика BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202Статистика   Отзывы о BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202Отзывы (134)  
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4.14 из 5, всего оценок - 345
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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BlueStacks App Player - приложение, которое позволяет пользователю без особых проблем запускать Android-приложения на настольных ПК, ноутбуках, нетбуках и планшетах под управлением ОС Windows. В комплект программы уже входит десяток приложений для платформы Android (Bloomberg, Drag Racing, AporKalypse, Talking Tom и др.). Однако Вы можете дополнительно добавлять любые Android-приложения из Google Play, и при необходимости менять их.

Стоит отметить функцию синхронизации эмулятора с Вашим реальным Android-устройством. Для этого надо будет ввести свои учетные данные, и тогда все имеющиеся приложения, сервисы и документы будут доступны на настольном компьютере.

BlueStacks App Player имеет гибкие настройки, ведь Android-девайсы имеют преимущественно сенсорное управление, чего лишены стандартные ПК. Так, например, акселерометрные опции мобильного устройства могут быть заменены на управление с клавиатуры, что позволит полноценно использовать Android-приложение.

Основные возможности приложения:

  • Запуск Android-приложений на настольном ПК.
  • Синхронизация приложений мобильного устройства с компьютером.
  • Поддержка технологии Android Debug Bridge.
  • Поддержка 3D-игр.
  • Качественная работа с магазинами Google Play, AMD AppZone и Amazon Appstore.
  • Наличие виртуальных SD-карт.
  • Возможность получить Root-права.
Что нового в BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.80.0.2202?
  • Различные улучшения в работе программы
BlueStacks App Player
BlueStacks App Player
BlueStacks App Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 255 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе BlueStacks App Player

Dartik про BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.32.57.2556 [24-11-2018]

Полная чушь хотел помогать на компе в игры скачалось а там регистрацию надо значит зарегался и потом захожу пишет не удалось зайти 6 раз скачивал потратил 2часа в пустую бесполезное приложение не советую только время в пустую потратите полная чушь оценка 1 андроид на пк из 10
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Махачкаленко про BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.31.59.3502 [31-10-2018]

уже почти час висит у меня 4GB сколько ждать или там скрытый отбиратель ресурсов?
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Гуров про BlueStacks App Player 3.56.76.1867 / 4.31.59.3502 [31-10-2018]

они пишут "ежедневно bluestacks загружают около 250000 человек" это что хорошо разве?
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Vladislav про BlueStacks App Player 3.52.67.1911 [03-01-2018]

Пользовался довольно долго. Вполне работоспособная прога, просьба купить премиум вылетала очень редко. Рекламы мало.
Однако минусы есть конкретные:
1) лаги, если у вас не особо мощный пк
2) каждая обнова настолько кривая, что боишься обновлять bluestacks, как бы потом запустился. Разрабы вообще криворукие, как так можно делать я не понимаю.
Изза 2 пункта ставить не советую.
3 раза обновлялась прога и 3 раза у меня потом были огромные проблемы.
Разрабы будто вообще не тестируют свои обновы, первый раз такое дерьмо вижу.
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дмитрий про BlueStacks App Player 3.7.18.2302 [02-08-2017]

программа плохая! постоянно вылетает и просит денег ,
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