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VMware Workstation 15.0.3 build 12422535
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4.32 из 5, всего оценок - 154
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- Рейтинг программы - 4.32 из 5
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VMware Workstation - программа позволяет запускать на компьютере одновременно несколько операционных систем. Приложение эмулирует самостоятельный компьютер и позволяет работать с ним как с обычной системой, ставить операционные системы и приложения. Полезность пакета заключается в возможности тестирования различного программного обеспечение под различными операционными системами, при этом, не вредя текущей ОС, установленной на компьютере. Существенно упрощает жизнь разработчикам кросс-платформенных приложений и любителям поработать с новыми операционными системами. Позволяет организовывать сеть между виртуальными машинами, а так же взаимодействовать с внешними устройствами.
В VMware Workstation реализована поддержка 64-битных гостевых операционных систем FreeBSD, Linux и Windows, а также Solaris x86. Таким образом, тестеры и разработчики смогут одновременно запускать 32-битные и 64-битные операционные системы на одном и том же оборудовании.
Продукт оптимизирован для профессионального использования и обеспечивает полномасштабную и одновременную эксплуатацию нескольких сетевых операционных систем (включая Linux, Novell NetWare, NetWare, Solaris x86 и Windows) на одном компьютере.
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|Что нового в VMware Workstation 15.0.3 build 12422535?
- Исправлены ошибки
- Обновления безопасности
- Улучшения производительности
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Отзывы о программе VMware Workstation
Максим про VMware Workstation 14.0.0 build 6661328 [18-11-2017]
Еб*** бл*** говно.
На самом деле программа хорошая, и лучше чем VirtualBox, но "давай я установлю по которое ты не просил" и "давай я ребутнусь потому что хочу" отвратительно
3 | 5 | Ответить
Иннокентий про VMware Workstation 12.1.0 Build 3272444 [14-04-2016]
У меня программа совсем не хочет видеть Linux Mint ни в коем случае. Очень частые баги с линуксом виртуальная машина просто зависает а с Windows на этой программе просто нет проблем. Я выбираю в virtualbox потому что он бесплатный и проблем с Linux не наблюдается
| 3 | Ответить
Женя про VMware Workstation 8.0.4 Build 744019 [29-06-2012]
Спасибо за статью . Ето очень долгая песня с установкой Mac OS вот ещё рекомандую http://texnikal.ru там пытался
3 | 21 | Ответить
Даниил про VMware Workstation 8.0.2 Build 591240 [14-04-2012]
Случайно выключил некоректно (просто закрыл окно программы), после этого комп вообще перестал работать. Пришлось воспользоваться восстановлением системы.
| 13 | Ответить
stepanov1@online.ua (Ники в ответ Даниил про VMware Workstation 10.0.3 Build 1895310 [18-10-2014]
Какой компьютер? Виртуальный?
2 | 5 | Ответить
Саша в ответ Даниил про VMware Workstation 12.1.1 Build 3770994 [14-05-2016]
А мне windows переустанавливать пришлось
| 1 | Ответить
KaKTuS про VMware Workstation 8.0.2 Build 591240 [03-04-2012]
Не могу к интернету подключиться
Подскажите как её к сети подключить?
4 | 14 | Ответить
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