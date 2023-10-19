Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver представляет собой последние версии драйверов для графических карт Intel под управлением операционной системы Windows.

Этот драйвер обеспечивает поддержку дискретных графических карт Intel, таких как Arc A770, A750, A380, A310, A770M, A730M, A570M, A550M, A530M, A370M и A350M Graphics (кодовое название Alchemist), а также графических процессоров Intel Iris Xe (кодовое имя DG1). Поддерживаются также процессоры Intel 11-го поколения с графикой Intel UHD Graphics (кодовое название Rocket Lake), процессоры Intel Core 12-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe и графикой UHD (кодовые названия Alder Lake-H, Alder Lake-P), а также процессоры Intel 13-го поколения с графикой Intel UHD (кодовое имя Raptor Lake-S).

Intel Arc Graphics Driver представляет собой программное обеспечение для высокопроизводительных дискретных графических процессоров Intel, выпущенных под брендом Intel Arc. Эти видеокарты первого поколения Intel Arc Alchemist доступны как для стационарных компьютеров, так и для ноутбуков с 2022 года. Intel направляет свои усилия на конкуренцию с такими компаниями, как AMD и Nvidia.

Графические процессоры Intel Arc поддерживают современные технологии, такие как mesh shading, variable rate shading, video upscaling и трассировка лучей в режиме реального времени. Intel также обещает представить технологию сглаживания (super sampling) с использованием нейросетей. Эти технологии направлены на улучшение качества игр при использовании низких разрешений, обеспечивая более плавный фреймрейт без существенной потери качества изображения.