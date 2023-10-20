FileMenu Tools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LopeSoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,29 Мб
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FileMenu Tools - это приложение, позволяющее настраивать контекстное меню Проводника файлов Windows. Позволяет указать тип синхронизации (однонаправленная, двунаправленная и т.д.) и типы синхронизируемых файлов, осуществлять рекурсивное удаление определенных типов файлов из папки, поиск и замену текстовой строки во всех выбранных файлах, переименование всех выбранных элементов в соответствии с заданными правилами, удаление файлов, которые заблокированы каким-либо приложением и не могут быть удалены обычным способом, удаление выбранных элементов без перемещения их в корзину, запуск программы с параметрами, введенными в диалоговом окне и пр.
Основные возможности FileMenu Tools:
- Наличие некоторых встроенных утилит, выполняющих операции с файлами и папками.
- Добавление пользовательских команд, выполняющих определенное действие.
- Запуск внешних приложений.
- Копирование/перемещение в определенную папку.
- Удаление файлов определенных типов.
- Отправка выбранных файлов в качестве вложений получателям электронной почты.
- Переименовать выбранные файлы, используя набор правил.
- Настроить подменю "Отправить в...".
- Включить/выключить команды, добавляемые другими приложениями в контекстное меню.
- Поддерживаются регулярные выражения.
- И многое другое...
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