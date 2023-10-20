FileMenu Tools для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.2.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,29 Мб
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FileMenu Tools - это приложение, позволяющее настраивать контекстное меню Проводника файлов Windows. Позволяет указать тип синхронизации (однонаправленная, двунаправленная и т.д.) и типы синхронизируемых файлов, осуществлять рекурсивное удаление определенных типов файлов из папки, поиск и замену текстовой строки во всех выбранных файлах, переименование всех выбранных элементов в соответствии с заданными правилами, удаление файлов, которые заблокированы каким-либо приложением и не могут быть удалены обычным способом, удаление выбранных элементов без перемещения их в корзину, запуск программы с параметрами, введенными в диалоговом окне и пр.

Основные возможности FileMenu Tools:

  • Наличие некоторых встроенных утилит, выполняющих операции с файлами и папками.
  • Добавление пользовательских команд, выполняющих определенное действие.
  • Запуск внешних приложений.
  • Копирование/перемещение в определенную папку.
  • Удаление файлов определенных типов.
  • Отправка выбранных файлов в качестве вложений получателям электронной почты.
  • Переименовать выбранные файлы, используя набор правил.
  • Настроить подменю "Отправить в...".
  • Включить/выключить команды, добавляемые другими приложениями в контекстное меню.
  • Поддерживаются регулярные выражения.
  • И многое другое...
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