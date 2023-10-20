FileMenu Tools - это приложение, позволяющее настраивать контекстное меню Проводника файлов Windows. Позволяет указать тип синхронизации (однонаправленная, двунаправленная и т.д.) и типы синхронизируемых файлов, осуществлять рекурсивное удаление определенных типов файлов из папки, поиск и замену текстовой строки во всех выбранных файлах, переименование всех выбранных элементов в соответствии с заданными правилами, удаление файлов, которые заблокированы каким-либо приложением и не могут быть удалены обычным способом, удаление выбранных элементов без перемещения их в корзину, запуск программы с параметрами, введенными в диалоговом окне и пр.

Основные возможности FileMenu Tools: