LabCamera для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:184,22 Мб
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LabCamera - это инновационное программное обеспечение в области естественных наук и образования. Построенное на основе веб-камеры, оно предоставляет учащимся и преподавателям возможность проводить научные наблюдения и измерения прямо с компьютера. Это удивительное приложение переносит науку и природу в новое измерение, делая учебный процесс увлекательным и удобным.

Особенности LabCamera:

  • Новая перспектива обучения: Переносит преподавание науки на новый уровень, делая его интересным и увлекательным.
  • Глубокое понимание STEM: Помогает ученикам глубже понимать принципы и явления в области науки, технологии, инженерии и математики.
  • Снижение затрат: Устраняет необходимость в дорогом лабораторном оборудовании, экономя средства учебных заведений.
  • Универсальное применение: Может быть использовано в различных областях естествознания, что делает его универсальным инструментом.
  • Повышение производительности: Облегчает работу учителей, повышает их производительность и мотивирует учеников к обучению.
  • Пробуждение научного интереса: Побуждает учеников задавать вопросы и исследовать мир вокруг себя.
  • Улучшение успеваемости в STEM: Помогает ученикам лучше усваивать знания в области науки, технологии, инженерии и математики.
  • Увлекательное обучение: Делает уроки увлекательными, стимулируя учеников к активному участию в процессе обучения.
  • Развитие навыков: Помогает развивать навыки абстрактного мышления и проектирования, необходимые для научных исследований.
  • Безопасные эксперименты: Позволяет проводить безопасные и интересные эксперименты в учебной среде.
  • Time Lapse: Позволяет наблюдать и изучать медленные процессы в природе, такие как образование облаков и рост растений.
  • Kinematics: Отслеживает движение объектов, предоставляя графики смещения, скорости и ускорения в реальном времени.
  • Motion Cam: Позволяет записывать уникальные сцены природы и движущихся объектов.
  • Микроскоп: Позволяет измерять размеры, расстояния, углы и площади с помощью встроенного микроскопа.
  • Универсальный регистратор: Регистрирует данные измерительных приборов через встроенную камеру.
  • Pathfinder: Обнаруживает невидимые пути движущихся объектов и существ, помогая понимать их поведение.
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