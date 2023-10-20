LabCamera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mozaik Education
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|184,22 Мб
|СКАЧАТЬ
LabCamera - это инновационное программное обеспечение в области естественных наук и образования. Построенное на основе веб-камеры, оно предоставляет учащимся и преподавателям возможность проводить научные наблюдения и измерения прямо с компьютера. Это удивительное приложение переносит науку и природу в новое измерение, делая учебный процесс увлекательным и удобным.
Особенности LabCamera:
- Новая перспектива обучения: Переносит преподавание науки на новый уровень, делая его интересным и увлекательным.
- Глубокое понимание STEM: Помогает ученикам глубже понимать принципы и явления в области науки, технологии, инженерии и математики.
- Снижение затрат: Устраняет необходимость в дорогом лабораторном оборудовании, экономя средства учебных заведений.
- Универсальное применение: Может быть использовано в различных областях естествознания, что делает его универсальным инструментом.
- Повышение производительности: Облегчает работу учителей, повышает их производительность и мотивирует учеников к обучению.
- Пробуждение научного интереса: Побуждает учеников задавать вопросы и исследовать мир вокруг себя.
- Улучшение успеваемости в STEM: Помогает ученикам лучше усваивать знания в области науки, технологии, инженерии и математики.
- Увлекательное обучение: Делает уроки увлекательными, стимулируя учеников к активному участию в процессе обучения.
- Развитие навыков: Помогает развивать навыки абстрактного мышления и проектирования, необходимые для научных исследований.
- Безопасные эксперименты: Позволяет проводить безопасные и интересные эксперименты в учебной среде.
- Time Lapse: Позволяет наблюдать и изучать медленные процессы в природе, такие как образование облаков и рост растений.
- Kinematics: Отслеживает движение объектов, предоставляя графики смещения, скорости и ускорения в реальном времени.
- Motion Cam: Позволяет записывать уникальные сцены природы и движущихся объектов.
- Микроскоп: Позволяет измерять размеры, расстояния, углы и площади с помощью встроенного микроскопа.
- Универсальный регистратор: Регистрирует данные измерительных приборов через встроенную камеру.
- Pathfinder: Обнаруживает невидимые пути движущихся объектов и существ, помогая понимать их поведение.
Мобильное Android-приложение, позволяющее объединить ваши смартфоны, планшеты и компьютеры в...
Простой и доступный инструмент, который обладает всеми необходимыми функциями...
Ez iCam - удобное Android-приложение для управления, просмотра и совместного доступа к вебкамерам...
Alfred Видеонаблюдение 2022.11.0
Бесплатная, надежная, универсальная и простая в эксплуатации домашняя система наблюдение...
Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...
IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет...
Отзывы о программе LabCamera
Admin
Отзывов о программе LabCamera 1.0.24 пока нет, можете добавить...