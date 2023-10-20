LabCamera - это инновационное программное обеспечение в области естественных наук и образования. Построенное на основе веб-камеры, оно предоставляет учащимся и преподавателям возможность проводить научные наблюдения и измерения прямо с компьютера. Это удивительное приложение переносит науку и природу в новое измерение, делая учебный процесс увлекательным и удобным.

Особенности LabCamera: