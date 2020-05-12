DroidCam Wireless Webcam для Android

DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для Android

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Описание DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для AndroidОписание   Скачать DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,4 Мб) Скриншоты DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о DroidCam Wireless Webcam 6.7.9 для AndroidОтзывы (0)  
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DroidCam Wireless Webcam - мобильный клиент, благодаря которому ваше Android-устройство превратится в беспроводную вебкамеру (или даже IP вебкамеру) и позволит вам общаться используя Skype, Zoom и другие программы.

Ключевые особенности DroidCam Wireless Webcam:

  • Потоковая передача звука и видео с мобильного устройства на компьютер.
  • Подключение через WiFi или USB кабель.
  • Пользуйтесь другими приложениями пока DroidCam работает в фоновом режиме.
  • Веб Камера доступна в формате MJPEG (можно подключиться к камере через браузер или с другого устройства).
  • Экономия батареи и памяти.
  • Отсутствие рекламы (Pro-версия).
  • Поддержка высокого разрешения видео (до 720p в HD) (Pro-версия).
  • Экспериментальная опция "FPS Boost", позволяющая 2х-кратно увеличить частоту кадров (Pro-версия).
  • Настройки камеры: вспышка, авто-фокусировка, увеличение изображения и др. (Pro-версия)
  • Зекальное отображение видео, вращение изображения, контраст, резкость и пр. (Pro-версия)
DroidCam Wireless Webcam
DroidCam Wireless Webcam
DroidCam Wireless Webcam
DroidCam Wireless Webcam
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера - Удаленное управление
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Отзывы о программе DroidCam Wireless Webcam

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