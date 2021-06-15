tinyCam Monitor FREE — программа для удаленного видеонаблюдения, контроля и записи скриншотов с IP-камер с выходом в интернет.

Приложение поддерживает большое число IP-камер, включая AVS, Canon, DLink, JVC, Linksys и другие. Вы можете просматривать до четырех камер одновременно или картинку с одной камеры в полноэкранном режиме. При этом изображение можно приблизить, отдалить, повернуть вправо/влево или вверх/вниз.

Особенности приложения: