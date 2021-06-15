tinyCam Monitor FREE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alexey Vasilyev
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 7 137 | Статистика
|Размер:
|20,74 Мб
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tinyCam Monitor FREE — программа для удаленного видеонаблюдения, контроля и записи скриншотов с IP-камер с выходом в интернет.
Приложение поддерживает большое число IP-камер, включая AVS, Canon, DLink, JVC, Linksys и другие. Вы можете просматривать до четырех камер одновременно или картинку с одной камеры в полноэкранном режиме. При этом изображение можно приблизить, отдалить, повернуть вправо/влево или вверх/вниз.
Особенности приложения:
- H.264 кодек (программный и аппаратный) для FOSCAM.
- MPEG4/H264 для большинства камер через RTSP протокол.
- Поддержка ONVIF камер.
- Последовательный режим для автоматического переключения камер.
- Управление PTZ (Pan/Tilt/Zoom) камерами.
- Импорт/экспорт настроек на SD карту или сервис Dropbox.
- Цифровое увеличение картинки.
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Отзывы о программе tinyCam Monitor FREE
andrei про tinyCam Monitor FREE 4.0.3 для Android [12-09-2012]
два дня искал для наблюдения за детьми. со звуком все хотят бабла. а эта прога бесплатна и +++++!!!!!
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