tinyCam Monitor FREE для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 7 137 | Статистика
Размер:20,74 Мб
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tinyCam Monitor FREE — программа для удаленного видеонаблюдения, контроля и записи скриншотов с IP-камер с выходом в интернет.

Приложение поддерживает большое число IP-камер, включая AVS, Canon, DLink, JVC, Linksys и другие. Вы можете просматривать до четырех камер одновременно или картинку с одной камеры в полноэкранном режиме. При этом изображение можно приблизить, отдалить, повернуть вправо/влево или вверх/вниз.

Особенности приложения:

  • H.264 кодек (программный и аппаратный) для FOSCAM.
  • MPEG4/H264 для большинства камер через RTSP протокол.
  • Поддержка ONVIF камер.
  • Последовательный режим для автоматического переключения камер.
  • Управление PTZ (Pan/Tilt/Zoom) камерами.
  • Импорт/экспорт настроек на SD карту или сервис Dropbox.
  • Цифровое увеличение картинки.
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Отзывы о программе tinyCam Monitor FREE

andrei про tinyCam Monitor FREE 4.0.3 для Android [12-09-2012]

два дня искал для наблюдения за детьми. со звуком все хотят бабла. а эта прога бесплатна и +++++!!!!!
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