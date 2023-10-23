WinContextTweaker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:568 Кб
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WinContextTweaker скриншот № 1

WinContextTweaker - это удобное приложение, разработанное для настройки контекстного меню в операционной системе Windows. Вместо того чтобы вносить сложные изменения в реестр, вы можете легко добавлять, редактировать и удалять пункты из контекстного меню.

Основные возможности WinContextTweaker:

  • Простой интерфейс: Интуитивно понятный пользовательский интерфейс делает настройку контекстного меню легкой и понятной для всех пользователей.
  • Добавление и редактирование пунктов: Вы можете добавлять новые пункты меню или редактировать существующие без необходимости изменения реестра Windows.
  • Управление подменю: Возможность редактировать опции в подменю "Файл" и "Папка" облегчает настройку вашего контекстного меню.
  • Безопасность: Избегайте возможных проблем с компьютером, связанных с неправильными изменениями в реестре Windows.
  • Эффективность: Сэкономьте время и усилия благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятным функциям.
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