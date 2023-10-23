WinContextTweaker - это удобное приложение, разработанное для настройки контекстного меню в операционной системе Windows. Вместо того чтобы вносить сложные изменения в реестр, вы можете легко добавлять, редактировать и удалять пункты из контекстного меню.

Основные возможности WinContextTweaker: