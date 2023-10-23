WinContextTweaker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|zWolfrost
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|568 Кб
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WinContextTweaker - это удобное приложение, разработанное для настройки контекстного меню в операционной системе Windows. Вместо того чтобы вносить сложные изменения в реестр, вы можете легко добавлять, редактировать и удалять пункты из контекстного меню.
Основные возможности WinContextTweaker:
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный пользовательский интерфейс делает настройку контекстного меню легкой и понятной для всех пользователей.
- Добавление и редактирование пунктов: Вы можете добавлять новые пункты меню или редактировать существующие без необходимости изменения реестра Windows.
- Управление подменю: Возможность редактировать опции в подменю "Файл" и "Папка" облегчает настройку вашего контекстного меню.
- Безопасность: Избегайте возможных проблем с компьютером, связанных с неправильными изменениями в реестре Windows.
- Эффективность: Сэкономьте время и усилия благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятным функциям.
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