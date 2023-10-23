Water Reminder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VGFIT LLC
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|72,21 Мб
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Water Reminder - помощник в поддержании здорового образа жизни через правильное употребление воды. Это простое и удобное приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам следить за вашим водным балансом и поддерживать организм в оптимальном состоянии.
Основные возможности Water Reminder:
- Персонализированные напоминания: Настройте свой идеальный режим употребления воды. Получайте уведомления в удобное для вас время, напоминающие вам о необходимости пить воду.
- График напоминаний: Планируйте свой день с учетом вашего расписания. Программа учитывает ваши привычки сна и бодрствования, предлагая оптимальные интервалы напоминаний.
- Подсчет употребленной воды: Следите за количеством выпитой воды ежедневно, недельно и даже ежемесячно. Отслеживайте свой прогресс и вносите коррективы в свою дневную норму при необходимости.
- Адаптивные единицы измерения: Выбирайте удобные для вас единицы измерения - миллилитры или унции, приложение поддерживает обе системы.
- Поддержка здорового образа жизни: Правильное употребление воды не только поддерживает ваш организм в тонусе, но также помогает вам достичь ваших целей в снижении веса и поддержании здоровой диеты.
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Admin
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