Kingshiper Vocal Remover для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 12 | Статистика
Размер:163,39 Мб
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Kingshiper Vocal Remover - это удобное и простое в использовании приложение, которое предоставляет набор инструментов для улучшения качества звука в ваших аудио- и видеофайлах. Вне зависимости от их источника - будь то аудиозаписи или видеоролики, программа позволяет вам редактировать звук под свои потребности.

Первое, что бросается в глаза при использовании Kingshiper Vocal Remover - это его интуитивно понятный интерфейс. Вы легко можете вставить аудио- или видеофайл и настроить его звуковые параметры. Можно конвертировать файлы в различные форматы и изменять их битрейт и частоту дискретизации. Даже неопытные пользователи могут справиться с этими функциями без труда.

В целом, Kingshiper Vocal Remover - это простое и удобное приложение для редактирования звука в ваших аудио- и видеофайлах. Несмотря на некоторые ограничения в бесплатной версии, оно подходит для тех, кто ищет базовые функции обработки звука без лишних сложностей. Однако, если вам требуется более продвинутый инструмент, возможно, стоит рассмотреть другие варианты.

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