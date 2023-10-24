Kingshiper Vocal Remover для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 12 | Статистика
|Размер:
|163,39 Мб
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Kingshiper Vocal Remover - это удобное и простое в использовании приложение, которое предоставляет набор инструментов для улучшения качества звука в ваших аудио- и видеофайлах. Вне зависимости от их источника - будь то аудиозаписи или видеоролики, программа позволяет вам редактировать звук под свои потребности.
Первое, что бросается в глаза при использовании Kingshiper Vocal Remover - это его интуитивно понятный интерфейс. Вы легко можете вставить аудио- или видеофайл и настроить его звуковые параметры. Можно конвертировать файлы в различные форматы и изменять их битрейт и частоту дискретизации. Даже неопытные пользователи могут справиться с этими функциями без труда.
В целом, Kingshiper Vocal Remover - это простое и удобное приложение для редактирования звука в ваших аудио- и видеофайлах. Несмотря на некоторые ограничения в бесплатной версии, оно подходит для тех, кто ищет базовые функции обработки звука без лишних сложностей. Однако, если вам требуется более продвинутый инструмент, возможно, стоит рассмотреть другие варианты.
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