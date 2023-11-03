Acrok Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $31.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.0.188.1688 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Acrok Studio
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30,6 Мб
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Acrok Video Converter - это высокоэффективное приложение для конвертации видео и аудио, созданное для удобства и максимальной производительности. С этим мощным видеоконвертером вы можете легко преобразовывать файлы в практически любой формат, оптимизированный для ваших устройств, будь то планшеты, смартфоны или редакторы видео.
Основные возможности Acrok Video Converter:
- Универсальная конвертация: Преобразуйте видео и аудио в популярные форматы, такие как MKV, AVI, MP4, и другие, гарантируя совместимость с различными устройствами и платформами.
- Оптимизация для устройств: Автоматически настраивайте параметры конвертации под устройство, на котором будет воспроизводиться видео - будь то iPhone, iPad, планшет Android или телевизор высокой четкости.
- Множество функций редактирования: Вырезайте, соединяйте, добавляйте водяные знаки и субтитры, настраивайте эффекты - все это доступно в удобном интерфейсе редактора.
- Конвертация в 3D: Преобразуйте обычные 2D видео в захватывающие 3D форматы, позволяя вам наслаждаться видео в новом измерении.
- Ускоренная обработка: Благодаря технологиям ускорения AMD APP и NVIDIA CUDA, конвертация происходит быстро и эффективно, сохраняя качество видео.
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