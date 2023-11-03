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Acrok Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $31.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.0.188.1688 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30,6 Мб
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Acrok Video Converter - это высокоэффективное приложение для конвертации видео и аудио, созданное для удобства и максимальной производительности. С этим мощным видеоконвертером вы можете легко преобразовывать файлы в практически любой формат, оптимизированный для ваших устройств, будь то планшеты, смартфоны или редакторы видео.

Основные возможности Acrok Video Converter:

  • Универсальная конвертация: Преобразуйте видео и аудио в популярные форматы, такие как MKV, AVI, MP4, и другие, гарантируя совместимость с различными устройствами и платформами.
  • Оптимизация для устройств: Автоматически настраивайте параметры конвертации под устройство, на котором будет воспроизводиться видео - будь то iPhone, iPad, планшет Android или телевизор высокой четкости.
  • Множество функций редактирования: Вырезайте, соединяйте, добавляйте водяные знаки и субтитры, настраивайте эффекты - все это доступно в удобном интерфейсе редактора.
  • Конвертация в 3D: Преобразуйте обычные 2D видео в захватывающие 3D форматы, позволяя вам наслаждаться видео в новом измерении.
  • Ускоренная обработка: Благодаря технологиям ускорения AMD APP и NVIDIA CUDA, конвертация происходит быстро и эффективно, сохраняя качество видео.
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