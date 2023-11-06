Free AVS Photo Editor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.6.170 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
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Размер:25,69 Мб
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Free AVS Photo Editor скриншот № 1

Free AVS Photo Editor - это удобное и мощное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вам придать стиль вашим снимкам и улучшить их качество.

Основные возможности приложения Free AVS Photo Editor:

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс: Удобный интерфейс делает редактирование фотографий легким и приятным процессом для пользователей всех уровней.
  • Редактирование без потери качества: Вращайте и обрезайте фотографии без потери качества изображения, что позволяет создавать идеальные кадры.
  • Играйте с цветами и тенями: Изменяйте цвета, оттенки и тени на фотографиях, чтобы создать уникальный стиль изображения.
  • Улучшение портретов: Удаляйте эффект красных глаз, корректируйте баланс цвета, яркость и контрастность, чтобы сделать портреты еще более выразительными.
  • Устранение дефектов: Избавьтесь от мелких изъянов на фотографиях, изменяйте формы объектов для идеальных кадров.
  • Множество эффектов и шаблонов: Применяйте различные эффекты и используйте готовые шаблоны, чтобы создать уникальные и захватывающие фотографии.
  • Защитите свои авторские права: Добавляйте водяные знаки на фотографии для защиты своих работ от незаконного использования.
  • Поддержка различных форматов: Редактируйте фотографии в популярных форматах, таких как JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF и других.
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Отзывы о программе Free AVS Photo Editor

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