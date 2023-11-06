Free AVS Photo Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.6.170 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ascensio System SIA
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,69 Мб
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Free AVS Photo Editor - это удобное и мощное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вам придать стиль вашим снимкам и улучшить их качество.
Основные возможности приложения Free AVS Photo Editor:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс: Удобный интерфейс делает редактирование фотографий легким и приятным процессом для пользователей всех уровней.
- Редактирование без потери качества: Вращайте и обрезайте фотографии без потери качества изображения, что позволяет создавать идеальные кадры.
- Играйте с цветами и тенями: Изменяйте цвета, оттенки и тени на фотографиях, чтобы создать уникальный стиль изображения.
- Улучшение портретов: Удаляйте эффект красных глаз, корректируйте баланс цвета, яркость и контрастность, чтобы сделать портреты еще более выразительными.
- Устранение дефектов: Избавьтесь от мелких изъянов на фотографиях, изменяйте формы объектов для идеальных кадров.
- Множество эффектов и шаблонов: Применяйте различные эффекты и используйте готовые шаблоны, чтобы создать уникальные и захватывающие фотографии.
- Защитите свои авторские права: Добавляйте водяные знаки на фотографии для защиты своих работ от незаконного использования.
- Поддержка различных форматов: Редактируйте фотографии в популярных форматах, таких как JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF и других.
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