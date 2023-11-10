Несмотря на то, что с годами использование DVD и Blu-ray дисков сократилось благодаря наличию потоковых сервисов и медиасерверов, все же есть пользователи, которым нравится иметь свою коллекцию фильмов на физическом носителе. Пока существует спрос на DVD-диски, программы для создания образов дисков будут востребованы.

Одним из самых простых способов создания копий DVD является использование специализированного приложения, такого как DVDForge. Она может не только создавать резервные копии дисков, но и делать это с файлами образов ISO или папками DVD.

Программа проста и интуитивно понятна, начиная от оформления и заканчивая меню и опциями. Как уже говорилось, DVDForge позволяет создавать копии существующих дисков, папок DVD или файлов ISO. Программа ищет папку "VIDEO_TS" независимо от выбранного вами варианта. Если она не найдена, то выдается сообщение об ошибке.

DVDForge извлекает информацию о папке DVD, отображая название глав, их продолжительность, тип и конфигурацию видео и аудио. Небольшая панель предварительного просмотра позволяет убедиться в правильности выбора.

Нажатие кнопки "Далее" предлагает выбрать место, куда будет сохранена резервная копия. Можно настроить DVDForge на создание в процессе резервного копирования подпапок VIDEO_TS и AUDIO_TS. По завершении операции выходной файл открывается в проводнике Windows.

В общем, DVDForge - неплохой инструмент, позволяющий создавать копии и резервные копии папок DVD, ISO-файлов и дисков. Простота интерфейса и отсутствие сложных настроек делают программу идеальным вариантом для неопытных пользователей. Однако следует помнить, что ее запрещено использовать с защищенными DVD-дисками и нарушать международные законы об авторском праве.