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Stroy: Калькулятор Сметы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,81 Мб
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Stroy: Калькулятор Сметы - это удобное приложение для тех, кто занимается ремонтом жилых и коммерческих объектов. Оно облегчит вам процесс составления сметы на ремонтные работы и поможет эффективно вести обсуждение стоимости с клиентами. Программа предлагает структурирование проектов с учетом необходимых данных, а функция перевода на разные языки делает вас более гибкими в работе с иностранными заказчиками.

Основные возможности приложения Stroy: Калькулятор Сметы:

  • Калькулятор стоимости работ: Составьте просчет стоимости всех ремонтных работ, учитывая указанные вами площади помещений.
  • Структурирование проектов: Ваши проекты превращаются в чек, где легко добавлять налог НДС, применять скидки и настраивать цены и единицы измерения.
  • Мультиязычность: Возможность перевода чека на разные языки обеспечивает комфортное взаимодействие с иностранными клиентами.
  • Актуальные цены: Поддержка цен на работы для каждого региона, взятых из проверенных источников.
  • Помощь при ремонте: Приложение идеально подходит для тех, кто планирует ремонт в своем доме, помогая подсчитать стоимость работ.

В общем, Stroy - это незаменимый инструмент для строительных специалистов и всех, кто хочет эффективно планировать и оценивать стоимость ремонтных проектов. Удобный калькулятор, мультиязычность и поддержка актуальных цен делают Stroy неповторимым помощником в сфере строительства и ремонта.

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