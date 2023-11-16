Stroy: Калькулятор Сметы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yutor
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Stroy: Калькулятор Сметы - это удобное приложение для тех, кто занимается ремонтом жилых и коммерческих объектов. Оно облегчит вам процесс составления сметы на ремонтные работы и поможет эффективно вести обсуждение стоимости с клиентами. Программа предлагает структурирование проектов с учетом необходимых данных, а функция перевода на разные языки делает вас более гибкими в работе с иностранными заказчиками.
Основные возможности приложения Stroy: Калькулятор Сметы:
- Калькулятор стоимости работ: Составьте просчет стоимости всех ремонтных работ, учитывая указанные вами площади помещений.
- Структурирование проектов: Ваши проекты превращаются в чек, где легко добавлять налог НДС, применять скидки и настраивать цены и единицы измерения.
- Мультиязычность: Возможность перевода чека на разные языки обеспечивает комфортное взаимодействие с иностранными клиентами.
- Актуальные цены: Поддержка цен на работы для каждого региона, взятых из проверенных источников.
- Помощь при ремонте: Приложение идеально подходит для тех, кто планирует ремонт в своем доме, помогая подсчитать стоимость работ.
В общем, Stroy - это незаменимый инструмент для строительных специалистов и всех, кто хочет эффективно планировать и оценивать стоимость ремонтных проектов. Удобный калькулятор, мультиязычность и поддержка актуальных цен делают Stroy неповторимым помощником в сфере строительства и ремонта.
Расчет досок - полезная программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно...
Расчет кубатуры круглого леса 1.6
Расчет кубатуры круглого леса - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко производить расчет кубатуры леса и пиломатериалов...
Калькулятор дробей с решением 1.7
Удобный в использовании калькулятор дробей с подробным решением по действиям. Дает...
Строительный калькулятор 1.9.99.99
Незаменимый помощник в подсчете стройматериалов и составлении общей сметы по...
Домашний Самогон – приложение значительно облегчает процесс приготовления самогона. В...
Приложение, с помощью которого можно легко рассчитать и оценить свой ИМТ (индекс массы...
Отзывы о программе Stroy: Калькулятор Сметы
Admin
Отзывов о программе Stroy: Калькулятор Сметы 2.0 пока нет, можете добавить...