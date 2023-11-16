Stroy: Калькулятор Сметы - это удобное приложение для тех, кто занимается ремонтом жилых и коммерческих объектов. Оно облегчит вам процесс составления сметы на ремонтные работы и поможет эффективно вести обсуждение стоимости с клиентами. Программа предлагает структурирование проектов с учетом необходимых данных, а функция перевода на разные языки делает вас более гибкими в работе с иностранными заказчиками.

Основные возможности приложения Stroy: Калькулятор Сметы:

Калькулятор стоимости работ: Составьте просчет стоимости всех ремонтных работ, учитывая указанные вами площади помещений.

Структурирование проектов: Ваши проекты превращаются в чек, где легко добавлять налог НДС, применять скидки и настраивать цены и единицы измерения.

Мультиязычность: Возможность перевода чека на разные языки обеспечивает комфортное взаимодействие с иностранными клиентами.

Актуальные цены: Поддержка цен на работы для каждого региона, взятых из проверенных источников.

Помощь при ремонте: Приложение идеально подходит для тех, кто планирует ремонт в своем доме, помогая подсчитать стоимость работ.

В общем, Stroy - это незаменимый инструмент для строительных специалистов и всех, кто хочет эффективно планировать и оценивать стоимость ремонтных проектов. Удобный калькулятор, мультиязычность и поддержка актуальных цен делают Stroy неповторимым помощником в сфере строительства и ремонта.