InstalledAppView - это инструмент для Windows 10 и Windows 11, который отображает подробную информацию о приложениях Windows 11/10, установленных в системе. Для каждого приложения Windows отображается следующая информация: Имя приложения, версия приложения, имя в реестре, время изменения реестра, папка установки, владелец папки установки, команда удаления и т.д.

InstalledAppView позволяет загружать список приложений Windows 11/10 с локальной системы, удаленного компьютера в сети, а также с внешнего диска, подключенного к компьютеру.

InstalledAppView также дает возможность просматривать XML-файлы приложений Windows (AppxManifest.xml и AppxBlockMap.xml), деинсталлировать приложения, спокойно удалять приложения, открывать папку установки приложения и многое другое. Программа не требует инсталляции.