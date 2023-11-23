InstalledAppView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74 Кб
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InstalledAppView - это инструмент для Windows 10 и Windows 11, который отображает подробную информацию о приложениях Windows 11/10, установленных в системе. Для каждого приложения Windows отображается следующая информация: Имя приложения, версия приложения, имя в реестре, время изменения реестра, папка установки, владелец папки установки, команда удаления и т.д.
InstalledAppView позволяет загружать список приложений Windows 11/10 с локальной системы, удаленного компьютера в сети, а также с внешнего диска, подключенного к компьютеру.
InstalledAppView также дает возможность просматривать XML-файлы приложений Windows (AppxManifest.xml и AppxBlockMap.xml), деинсталлировать приложения, спокойно удалять приложения, открывать папку установки приложения и многое другое. Программа не требует инсталляции.
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