InstalledAppView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74 Кб
СКАЧАТЬ
InstalledAppView скриншот № 1

InstalledAppView - это инструмент для Windows 10 и Windows 11, который отображает подробную информацию о приложениях Windows 11/10, установленных в системе. Для каждого приложения Windows отображается следующая информация: Имя приложения, версия приложения, имя в реестре, время изменения реестра, папка установки, владелец папки установки, команда удаления и т.д.

InstalledAppView позволяет загружать список приложений Windows 11/10 с локальной системы, удаленного компьютера в сети, а также с внешнего диска, подключенного к компьютеру.

InstalledAppView также дает возможность просматривать XML-файлы приложений Windows (AppxManifest.xml и AppxBlockMap.xml), деинсталлировать приложения, спокойно удалять приложения, открывать папку установки приложения и многое другое. Программа не требует инсталляции.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.5.539

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать DroidCam Windows ClientDroidCam Windows Client 6.5.2

Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...

Отзывы о программе InstalledAppView

Admin

Отзывов о программе InstalledAppView 1.07 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв