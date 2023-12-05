Отзывов о программе WinIcon Extractor 1.0 пока нет, можете добавить...

Easy ICO to PNG Converter - маленькая простенькая утилита для быстрого конвертирования изображений в формате .ico в формат .png...

Icons from File извлекает пиктограммы (иконки) или массивы пиктограмм из файлов (EXE, DLL, OCX и т.д.)....

RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и...

IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается...

WinIcon Extractor - это удобное приложение, специально разработанное для извлечения иконок из различных источников в операционной системе Windows.

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