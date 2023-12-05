WinIcon Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tweak Now
|Категория:
|Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,61 Мб
|СКАЧАТЬ
WinIcon Extractor - это удобное приложение, специально разработанное для извлечения иконок из различных источников в операционной системе Windows.
Основные возможности WinIcon Extractor:
- Многофункциональность: Программа обеспечивает возможность извлечения иконок из библиотек Windows, а также из исполняемых файлов форматов exe и ico.
- Удобство использования: Интуитивно понятный интерфейс делает процесс извлечения иконок простым и доступным даже для неопытных пользователей.
- Выбор формата: После извлечения иконок у вас есть возможность сохранить их в удобном для вас формате - png или ico.
- Эффективность: WinIcon Extractor позволяет с легкостью управлять иконками, предоставляя вам полный контроль над процессом.
Приложение, предоставляющее возможность быстро изменить стандартный курсор в ОС Windows. С...
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается...
RealWorld Cursor Editor 2013.1
RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и...
Icons from File извлекает пиктограммы (иконки) или массивы пиктограмм из файлов (EXE, DLL, OCX и т.д.)....
ActivIcons - программа предназначена для замены стандартных иконок и курсоров операционной системы Windows....
Easy ICO to PNG Converter 1.0.0.2
Easy ICO to PNG Converter - маленькая простенькая утилита для быстрого конвертирования изображений в формате .ico в формат .png...
Отзывы о программе WinIcon Extractor
Admin
Отзывов о программе WinIcon Extractor 1.0 пока нет, можете добавить...