WinIcon Extractor для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Иконки и курсоры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,61 Мб
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WinIcon Extractor - это удобное приложение, специально разработанное для извлечения иконок из различных источников в операционной системе Windows.

Основные возможности WinIcon Extractor:

  • Многофункциональность: Программа обеспечивает возможность извлечения иконок из библиотек Windows, а также из исполняемых файлов форматов exe и ico.
  • Удобство использования: Интуитивно понятный интерфейс делает процесс извлечения иконок простым и доступным даже для неопытных пользователей.
  • Выбор формата: После извлечения иконок у вас есть возможность сохранить их в удобном для вас формате - png или ico.
  • Эффективность: WinIcon Extractor позволяет с легкостью управлять иконками, предоставляя вам полный контроль над процессом.

 

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