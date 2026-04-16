Icon Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.71 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robo Team
|Категория:
|Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|80.04 Мб
Icon Changer — приложение для изменения значков папок в Windows, которое дополняет стандартные возможности системы, предлагая расширенную библиотеку и упрощённый процесс замены иконок. Программа ориентирована на пользователей, которым недостаточно встроенного набора значков и требуется более гибкая настройка внешнего вида интерфейса.
В приложении доступен каталог значков, разбитый по категориям. Изменение выполняется сразу после выбора, без дополнительных действий. При необходимости можно вернуть стандартные значки системы.
Список основных возможностей Icon Changer:
- доступ к встроенной коллекции значков, распределённых по тематическим категориям;
- возможность выбора и установки значка для любой папки в системе;
- моментальное применение изменений без перезагрузки Windows;
- поддержка различных размеров значков;
- функция восстановления стандартных значков системы;
- простая навигация по библиотеке и удобный выбор нужного варианта.
Отзывы о программе Icon Changer
Admin
Отзывов о программе Icon Changer 1.71 пока нет, можете добавить...