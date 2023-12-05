Everand представляет собой современную цифровую библиотеку, объединяющую в себе огромный выбор электронных книг, аудиокниг, журнальных статей, подкастов, газет и нот. Коллекция включает бестселлеры и популярные произведения в различных жанрах, таких как настоящее преступление, научная фантастика, биографии, кулинарные книги и многое другое.

Основные возможности приложения Everand: