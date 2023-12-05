Everand для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Scribd, Inc.
|Категории:
|Чтение книг - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,73 Мб
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Everand представляет собой современную цифровую библиотеку, объединяющую в себе огромный выбор электронных книг, аудиокниг, журнальных статей, подкастов, газет и нот. Коллекция включает бестселлеры и популярные произведения в различных жанрах, таких как настоящее преступление, научная фантастика, биографии, кулинарные книги и многое другое.
Основные возможности приложения Everand:
- Широкий выбор контента: Погружайтесь в мир литературы, науки, искусства и развлечений с разнообразной библиотекой.
- Многогранность жанров: От криминальных детективов до научной фантастики.
- Подписка с множеством преимуществ: Подписка не только открывает доступ к книгам, но и включает ноты, статьи из известных журналов, а также профессиональный контент от Scribd и SlideShare.
- Синхронизация на нескольких устройствах: Наслаждайтесь контентом на своих устройствах, с легкостью переключаясь между ними.
- Настроенная скорость воспроизведения: Слушайте в удобном темпе.
- Таймер сна: Установите таймер, чтобы приложение автоматически выключилось после определенного времени.
- Офлайн-доступ: Скачивайте электронные книги и аудиокниги и наслаждайтесь ими без подключения к интернету.
- Заметки и аннотации: Оставляйте свои мысли и пометки в тексте.
- Настройки чтения: Изменяйте размер шрифта, цвет фона и другие параметры для максимального комфорта.
- Выбор режима чтения: Переключайтесь между горизонтальной и вертикальной прокруткой страниц.
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