Duplicate File Finder - это эффективное приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам освободить место на вашем компьютере, исключив дубликаты файлов. Простота использования делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Основные возможности Duplicate File Finder:

Пошаговый подход: Выберите папку для анализа, включая стандартные (Рабочий стол, Документы, Видео, Изображения, Музыка) или другие на ваш выбор.

Просмотр результатов: Группируйте дубликаты по размеру, облегчая удаление крупных файлов и освобождение места.

Детальная информация: Получите данные о файлах, включая дату создания и размер, для обоснованного решения о сохранении или удалении.

Сравнение на основе MD5: Гарантированно безопасное удаление, так как приложение использует MD5-хэши для сравнения файлов, а не полагается на их имена.

В целом, Duplicate File Finder является надежным инструментом для обнаружения и удаления дубликатов, предоставляя вам контроль над процессом и освобождая ценное место на вашем компьютере.

