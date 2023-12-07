Duplicate File Finder для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $7.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2318 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,76 Мб
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Duplicate File Finder - это эффективное приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам освободить место на вашем компьютере, исключив дубликаты файлов. Простота использования делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Основные возможности Duplicate File Finder:

  • Пошаговый подход: Выберите папку для анализа, включая стандартные (Рабочий стол, Документы, Видео, Изображения, Музыка) или другие на ваш выбор.
  • Просмотр результатов: Группируйте дубликаты по размеру, облегчая удаление крупных файлов и освобождение места.
  • Детальная информация: Получите данные о файлах, включая дату создания и размер, для обоснованного решения о сохранении или удалении.
  • Сравнение на основе MD5: Гарантированно безопасное удаление, так как приложение использует MD5-хэши для сравнения файлов, а не полагается на их имена.

В целом, Duplicate File Finder является надежным инструментом для обнаружения и удаления дубликатов, предоставляя вам контроль над процессом и освобождая ценное место на вашем компьютере.
 

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