Duplicate File Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $7.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2318 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PrivacyRoot
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,76 Мб
|СКАЧАТЬ
Duplicate File Finder - это эффективное приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам освободить место на вашем компьютере, исключив дубликаты файлов. Простота использования делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Основные возможности Duplicate File Finder:
- Пошаговый подход: Выберите папку для анализа, включая стандартные (Рабочий стол, Документы, Видео, Изображения, Музыка) или другие на ваш выбор.
- Просмотр результатов: Группируйте дубликаты по размеру, облегчая удаление крупных файлов и освобождение места.
- Детальная информация: Получите данные о файлах, включая дату создания и размер, для обоснованного решения о сохранении или удалении.
- Сравнение на основе MD5: Гарантированно безопасное удаление, так как приложение использует MD5-хэши для сравнения файлов, а не полагается на их имена.
В целом, Duplicate File Finder является надежным инструментом для обнаружения и удаления дубликатов, предоставляя вам контроль над процессом и освобождая ценное место на вашем компьютере.
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