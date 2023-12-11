Cisdem OCRWizard для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Распознавание
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:424,49 Мб
СКАЧАТЬ
Cisdem OCRWizard скриншот № 1
Cisdem OCRWizard скриншот № 2
Cisdem OCRWizard скриншот № 3

Cisdem OCRWizard - это специализированный инструмент, созданный для эффективного распознавания текста, данных, таблиц и почерка на изображениях и отсканированных документах. Программа предлагает минималистичный и легко понятный интерфейс, который обеспечивает быстрый доступ к различным опциям OCR.

Основные возможности Cisdem OCRWizard:

  • Точное распознавание: Извлекайте текст и данные с высокой точностью, обеспечивая эффективность в обработке информации.
  • Минималистичный дизайн: Простой и понятный интерфейс, предлагающий 8 основных вариантов обработки, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.
  • Множественная обработка: Обрабатывайте один или несколько файлов одновременно, экономя время при массовой обработке.
  • Выбор языка: Выбирайте язык распознавания и другие предпочтительные параметры вывода для максимальной гибкости.
  • Простой и эффективный процесс: Просто добавьте нужные изображения, выберите параметры и получите результат. Простой и эффективный OCR-движок позволяет быстро конвертировать текстовые данные в цифровые документы.

В целом, Cisdem OCRWizard предоставляет сбалансированный подход - не слишком сложное приложение, чтобы отпугнуть новичков, и не слишком простое, чтобы удовлетворить потребности опытных пользователей. Это надежное решение для быстрого преобразования текста в цифровой формат всего за несколько шагов

ТОП-сегодня раздела "Распознавание"
 

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 16.0.13.4766

ABBYY FineReader PDF - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы...

скачать ABBYY Screenshot ReaderABBYY Screenshot Reader 11.0.250

ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана с...

скачать NAPS2NAPS2 7.1.0

NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения...

скачать CuneiFormCuneiForm 12

CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста...

скачать HippoScanHippoScan 1.6.6

HippoScan (ранее ScanTool) - программа, которая пригодится тем пользователям, кто часто делает электронные копии бумажных документов...

скачать Scanitto ProScanitto Pro 3.19

Scanitto Pro - быстрая и не перегруженная массой ненужных функций программа для сканирования....

Отзывы о программе Cisdem OCRWizard

Admin

Отзывов о программе Cisdem OCRWizard 2.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв