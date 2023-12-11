Cisdem OCRWizard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cisdem
|Категория:
|Распознавание
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|424,49 Мб
|СКАЧАТЬ
Cisdem OCRWizard - это специализированный инструмент, созданный для эффективного распознавания текста, данных, таблиц и почерка на изображениях и отсканированных документах. Программа предлагает минималистичный и легко понятный интерфейс, который обеспечивает быстрый доступ к различным опциям OCR.
Основные возможности Cisdem OCRWizard:
- Точное распознавание: Извлекайте текст и данные с высокой точностью, обеспечивая эффективность в обработке информации.
- Минималистичный дизайн: Простой и понятный интерфейс, предлагающий 8 основных вариантов обработки, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.
- Множественная обработка: Обрабатывайте один или несколько файлов одновременно, экономя время при массовой обработке.
- Выбор языка: Выбирайте язык распознавания и другие предпочтительные параметры вывода для максимальной гибкости.
- Простой и эффективный процесс: Просто добавьте нужные изображения, выберите параметры и получите результат. Простой и эффективный OCR-движок позволяет быстро конвертировать текстовые данные в цифровые документы.
В целом, Cisdem OCRWizard предоставляет сбалансированный подход - не слишком сложное приложение, чтобы отпугнуть новичков, и не слишком простое, чтобы удовлетворить потребности опытных пользователей. Это надежное решение для быстрого преобразования текста в цифровой формат всего за несколько шагов
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