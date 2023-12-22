Hybrid - это многофункциональный инструмент для обработки видео, который позволяет конвертировать, кодировать, тегировать, микшировать и автоматизировать общие задачи.

Основные возможности Hybrid:

Широкий спектр форматов: Поддерживает множество видеоформатов, включая VC-1 и AVC raw, а также разнообразные выходные форматы, такие как x264, Xvid, VP8, x265 и ProRes.

Гибкие параметры кодирования: Возможность выбора режимов кодирования с настраиваемыми параметрами, обеспечивая совместимость с различными контейнерами, включая Blu-ray и AVCHD.

Мощный видеокодер и аудиоэкстрактор: Позволяет создавать файлы в различных аудиоформатах, таких как MP3, OGG, AAC, FLAC, AC3, DTS.

Расширенные опции настройки: Для продвинутых пользователей доступны настройки битрейта, тона, энтропийного кодирования, изменения размеров изображений и другие.

Фильтрация для улучшения качества: Встроенные опции фильтрации, такие как деинтерлейсинг, цветокоррекция, повышение резкости и другие, для улучшения качества мультимедийных файлов.

Работа с субтитрами и тегирование: Обработка субтитров, операции тегирования видео-, аудио- и субтитровых потоков, а также встроенный редактор глав для настройки структуры видео.

Планирование задач: Раздел планирования заданий для автоматизации различных задач, обеспечивая удобство использования.

Hybrid подходит для широкого круга пользователей, от начинающих до опытных. Новички могут оценить простоту использования основных функций, а опытные пользователи могут воспользоваться расширенными настройками конфигурации.