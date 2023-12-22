Hybrid для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.12.22.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Georg Pelz
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,25 Гб
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Hybrid - это многофункциональный инструмент для обработки видео, который позволяет конвертировать, кодировать, тегировать, микшировать и автоматизировать общие задачи.
Основные возможности Hybrid:
- Широкий спектр форматов: Поддерживает множество видеоформатов, включая VC-1 и AVC raw, а также разнообразные выходные форматы, такие как x264, Xvid, VP8, x265 и ProRes.
- Гибкие параметры кодирования: Возможность выбора режимов кодирования с настраиваемыми параметрами, обеспечивая совместимость с различными контейнерами, включая Blu-ray и AVCHD.
- Мощный видеокодер и аудиоэкстрактор: Позволяет создавать файлы в различных аудиоформатах, таких как MP3, OGG, AAC, FLAC, AC3, DTS.
- Расширенные опции настройки: Для продвинутых пользователей доступны настройки битрейта, тона, энтропийного кодирования, изменения размеров изображений и другие.
- Фильтрация для улучшения качества: Встроенные опции фильтрации, такие как деинтерлейсинг, цветокоррекция, повышение резкости и другие, для улучшения качества мультимедийных файлов.
- Работа с субтитрами и тегирование: Обработка субтитров, операции тегирования видео-, аудио- и субтитровых потоков, а также встроенный редактор глав для настройки структуры видео.
- Планирование задач: Раздел планирования заданий для автоматизации различных задач, обеспечивая удобство использования.
Hybrid подходит для широкого круга пользователей, от начинающих до опытных. Новички могут оценить простоту использования основных функций, а опытные пользователи могут воспользоваться расширенными настройками конфигурации.
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Отзывы о программе Hybrid
Admin
Отзывов о программе Hybrid 2023.12.22.1 пока нет, можете добавить...