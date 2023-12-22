Hybrid для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.12.22.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,25 Гб
СКАЧАТЬ
Hybrid скриншот № 1
Hybrid скриншот № 2
Hybrid скриншот № 3

Hybrid - это многофункциональный инструмент для обработки видео, который позволяет конвертировать, кодировать, тегировать, микшировать и автоматизировать общие задачи.

Основные возможности Hybrid:

  • Широкий спектр форматов: Поддерживает множество видеоформатов, включая VC-1 и AVC raw, а также разнообразные выходные форматы, такие как x264, Xvid, VP8, x265 и ProRes.
  • Гибкие параметры кодирования: Возможность выбора режимов кодирования с настраиваемыми параметрами, обеспечивая совместимость с различными контейнерами, включая Blu-ray и AVCHD.
  • Мощный видеокодер и аудиоэкстрактор: Позволяет создавать файлы в различных аудиоформатах, таких как MP3, OGG, AAC, FLAC, AC3, DTS.
  • Расширенные опции настройки: Для продвинутых пользователей доступны настройки битрейта, тона, энтропийного кодирования, изменения размеров изображений и другие.
  • Фильтрация для улучшения качества: Встроенные опции фильтрации, такие как деинтерлейсинг, цветокоррекция, повышение резкости и другие, для улучшения качества мультимедийных файлов.
  • Работа с субтитрами и тегирование: Обработка субтитров, операции тегирования видео-, аудио- и субтитровых потоков, а также встроенный редактор глав для настройки структуры видео.
  • Планирование задач: Раздел планирования заданий для автоматизации различных задач, обеспечивая удобство использования.

Hybrid подходит для широкого круга пользователей, от начинающих до опытных. Новички могут оценить простоту использования основных функций, а опытные пользователи могут воспользоваться расширенными настройками конфигурации.

ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Format FactoryFormat Factory 5.15.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать Video ConverterVideo Converter 2.4

Бесплатный видеоконвертор с поддержкой всех популярных видеоформатов, такие как AVI, MOV, MP4,...

скачать AvidemuxAvidemux 2.7.6 / 2.8.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...

скачать Any Video Converter FreeAny Video Converter Free 8.2.1

Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...

скачать XMedia RecodeXMedia Recode 3.5.8.9

XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически...

скачать Total Video ConverterTotal Video Converter 9.2.56

Мощный конвертер MP4, H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB файлов. Имеются пресеты для...

Отзывы о программе Hybrid

Admin

Отзывов о программе Hybrid 2023.12.22.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв