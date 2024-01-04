Mouse Timer - это приложение, созданное совместными усилиями учителей LITALICO и родителей. Основная цель - помочь детям, которые испытывают трудности с пониманием времени, визуализировать его поток. Приложение представлено в виде милого мышонка, который, будучи очень голодным, откусывает кусочки от яблока, демонстрируя длительность времени.

Основные возможности Mouse Timer:

Простая настройка будильников для эффективного использования времени.

Возможность уменьшить выбор периодов времени, делая таймер более индивидуальным.

Пауза и возобновление таймера для лучшего контроля времени.

Уведомления таймера отображаются, даже если приложение находится в фоновом режиме.

Возможность изменить персонажа на белого мышонка за дополнительную плату.

Mouse Timer идеально подходит не только для учебных задач, но и в качестве ежедневного таймера. Это простой, но эффективный инструмент, который помогает детям воспринимать время легче и более наглядно.