Mouse Timer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,87 Мб
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Mouse Timer - это приложение, созданное совместными усилиями учителей LITALICO и родителей. Основная цель - помочь детям, которые испытывают трудности с пониманием времени, визуализировать его поток. Приложение представлено в виде милого мышонка, который, будучи очень голодным, откусывает кусочки от яблока, демонстрируя длительность времени.

Основные возможности Mouse Timer:

  • Простая настройка будильников для эффективного использования времени.
  • Возможность уменьшить выбор периодов времени, делая таймер более индивидуальным.
  • Пауза и возобновление таймера для лучшего контроля времени.
  • Уведомления таймера отображаются, даже если приложение находится в фоновом режиме.
  • Возможность изменить персонажа на белого мышонка за дополнительную плату.

Mouse Timer идеально подходит не только для учебных задач, но и в качестве ежедневного таймера. Это простой, но эффективный инструмент, который помогает детям воспринимать время легче и более наглядно.

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