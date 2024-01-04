Mouse Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LITALICO lnc.
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,87 Мб
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Mouse Timer - это приложение, созданное совместными усилиями учителей LITALICO и родителей. Основная цель - помочь детям, которые испытывают трудности с пониманием времени, визуализировать его поток. Приложение представлено в виде милого мышонка, который, будучи очень голодным, откусывает кусочки от яблока, демонстрируя длительность времени.
Основные возможности Mouse Timer:
- Простая настройка будильников для эффективного использования времени.
- Возможность уменьшить выбор периодов времени, делая таймер более индивидуальным.
- Пауза и возобновление таймера для лучшего контроля времени.
- Уведомления таймера отображаются, даже если приложение находится в фоновом режиме.
- Возможность изменить персонажа на белого мышонка за дополнительную плату.
Mouse Timer идеально подходит не только для учебных задач, но и в качестве ежедневного таймера. Это простой, но эффективный инструмент, который помогает детям воспринимать время легче и более наглядно.
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