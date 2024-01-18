FileRenamer для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.1.17 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Переименование файлов
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Размер:2,1 Мб
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FileRenamer - это эффективный инструмент для автоматизации и упрощения рутинных операций по пакетному переименованию файлов и папок.

Преимущество приложения заключается в удобстве и скорости изменения имен файлов. Нажатие клавиши F2 для переименования одного файла может показаться простым, но с FileRenamer вы можете легко обработать большие объемы данных, сосредотачиваясь на более важных задачах.

Основные возможности приложения FileRenamer:

  • Пакетное переименование: Применяйте шаблоны и правила для изменения имен файлов и папок без лишних усилий.
  • Гибкие фильтры: Определите список входных данных с использованием различных фильтров, таких как имя, расширение, тип файла и другие.
  • Работа с папками: Несмотря на название, FileRenamer способен изменять имена не только файлов, но и папок внутри них.
  • Многофункциональные правила: Изменяйте имена файлов, используя различные методы, включая шаблоны, поиск и замену, добавление текста и другие опции.
     
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