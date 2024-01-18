FileRenamer - это эффективный инструмент для автоматизации и упрощения рутинных операций по пакетному переименованию файлов и папок.

Преимущество приложения заключается в удобстве и скорости изменения имен файлов. Нажатие клавиши F2 для переименования одного файла может показаться простым, но с FileRenamer вы можете легко обработать большие объемы данных, сосредотачиваясь на более важных задачах.

Основные возможности приложения FileRenamer: