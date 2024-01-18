FileRenamer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,1 Мб
|СКАЧАТЬ
FileRenamer - это эффективный инструмент для автоматизации и упрощения рутинных операций по пакетному переименованию файлов и папок.
Преимущество приложения заключается в удобстве и скорости изменения имен файлов. Нажатие клавиши F2 для переименования одного файла может показаться простым, но с FileRenamer вы можете легко обработать большие объемы данных, сосредотачиваясь на более важных задачах.
Основные возможности приложения FileRenamer:
- Пакетное переименование: Применяйте шаблоны и правила для изменения имен файлов и папок без лишних усилий.
- Гибкие фильтры: Определите список входных данных с использованием различных фильтров, таких как имя, расширение, тип файла и другие.
- Работа с папками: Несмотря на название, FileRenamer способен изменять имена не только файлов, но и папок внутри них.
- Многофункциональные правила: Изменяйте имена файлов, используя различные методы, включая шаблоны, поиск и замену, добавление текста и другие опции.
FileDate Changer - небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять дату и время создания,...
Advanced Renamer - удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования...
ReNamer - функциональный инструмент для переименования файлов и папок. Поддерживает работу с...
SetFileDate - небольшая, бесплатная и простая в использовании утилита для изменения даты и времени одной или нескольких выбранных файлов и папок...
Rename Master - небольшая бесплатная программа, позволяющая пакетно переименовывать несколько файлов всего за несколько кликов...
Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок...
Отзывы о программе FileRenamer
Admin
Отзывов о программе FileRenamer 24.1.17 пока нет, можете добавить...