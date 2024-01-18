Pomodoro Productivity Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.299 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Riafy Technologies
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,13 Мб
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Pomodoro Productivity Timer - это приложение для тайм-менеджмента, которое помогает пользователям сосредоточиться и повысить продуктивность. Приложение использует технику Pomodoro, которая заключается в разделении работы на 25-минутные интервалы, разделенные 5-минутными перерывами.
Техника Pomodoro помогает пользователям сосредоточиться на одной задаче в течение 25 минут за раз. Это может быть особенно полезно для людей, которые легко отвлекаются, а также может помочь пользователям повысить продуктивность за счет увеличения концентрации и сокращения отвлекающих факторов. Приложение включает в себя список дел, который может помочь пользователям отслеживать свои задачи и планировать свое время.
Основные функции Pomodoro Productivity Timer:
- Таймер Pomodoro: Приложение включает в себя простой и понятный таймер Pomodoro, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
- Список дел: Приложение позволяет вам создавать список дел для отслеживания ваших задач.
- Будильник: Приложение включает в себя будильник, который можно использовать для оповещения вас о начале и конце интервалов Pomodoro.
- Отчеты: Приложение предоставляет отчеты о вашей продуктивности, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс.
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