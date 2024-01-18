Pomodoro Productivity Timer - это приложение для тайм-менеджмента, которое помогает пользователям сосредоточиться и повысить продуктивность. Приложение использует технику Pomodoro, которая заключается в разделении работы на 25-минутные интервалы, разделенные 5-минутными перерывами.

Техника Pomodoro помогает пользователям сосредоточиться на одной задаче в течение 25 минут за раз. Это может быть особенно полезно для людей, которые легко отвлекаются, а также может помочь пользователям повысить продуктивность за счет увеличения концентрации и сокращения отвлекающих факторов. Приложение включает в себя список дел, который может помочь пользователям отслеживать свои задачи и планировать свое время.

Основные функции Pomodoro Productivity Timer: