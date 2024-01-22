Filelist Creator для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.1.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:2,14 Мб
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Filelist Creator - приложение, которое было разработано специально для того, чтобы создавать списки файлов для любых данных.

Можно настроить вывод так, как вам нужно: как электронную таблицу XLSX или ODS для Microsoft Excel, LibreOffice или OpenOffice, как веб-сайт HTML, как изображение в форматах PNG, JPG или BMP, файл CSV, в формате обмена данными (DIF) или как обычный текст. Кроме того, список файлов можно распечатать с помощью физического или PDF-принтера.

Дополнительные настройки позволят вам настроить процесс в соответствии с вашими требованиями, учитывая различные элементы и характеристики файлов, а также выполняя включения и исключения. Присутствует возможность регулировать такие параметры, как столбцы для имени, формата, типа, размера и т. д.

В качестве критериев для процесса создания списков можно задать множество других характеристик, относящихся к датам, аудиоконтенту, атрибутам, контрольным суммам и прочему. И наконец, что не менее важно, возможности экспорта достаточно широки и обеспечивают хороший переход во множество форматов.

В целом, Filelist Creator - полезный инструмент для сортировки данных, позволяющий легко генерировать списки файлов на основе множества настраиваемых критериев. Данное приложение будет полезно, если вы ищете инструмент, который поможет вам легко и эффективно создавать списки файлов на основе заданных вами условий.

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