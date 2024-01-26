Буфер обмена Windows - это та невидимая функция, без которой невозможно представить работу на компьютере. Он позволяет сэкономить значительное количество времени и сил, когда вам нужно скопировать файлы и папки в другие места, но в нем может храниться только один элемент. К счастью, разработчики выпустили специализированные приложения, такие как Clipboard Saver, чтобы расширить его функциональность.

Приятная особенность программы заключается в том, что для ее работы не нужно даже устанавливать ее на компьютер. Кроме того, вы можете хранить его на USB-накопителе и носить с собой, а также использовать на других ПК, не беспокоясь о том, что системный реестр или стабильность работы ПК будут нарушены.

Основная функция приложения заключается в том, чтобы предоставить больше возможностей для управления и сохранения элементов буфера обмена в файл для последующего использования, а не упростить выбор других записей для их мгновенной вставки.

При открытии главного окна колонка истории заполняется в режиме реального времени по мере копирования элементов вашей работы. В зависимости от ваших интересов вы можете заставить приложение сохранять как текст и изображения, так и только один из этих двух типов контента. Другой раздел используется для предварительного просмотра содержимого, с двумя вкладками для текстовой информации, а также дополнительных деталей.

Что особенно удобно для сохранения элементов, так это набор действий, которые можно применить как к изображениям, так и к тексту. Например, можно настроить опцию автоматического сохранения, чтобы файлы автоматически сохранялись в заданном месте при копировании, добавлении текста к существующей записи или обработке изображений для сохранения в соответствии с различными спецификациями размера.

В общем, Clipboard Saver - это приложение, которое может оказаться весьма полезным, если вам нужно скопировать много разного контента, но у вас нет времени сохранять его самостоятельно. Списки можно настраивать и экспортировать для последующего использования, а также изменять содержимое перед его автоматическим сохранением.