Easy Window Invert - это удобное приложение, разработанное для визуальной оптимизации отображения окон на вашем компьютере. Основной задачей этого инструмента является создание комфортных условий работы для пользователей с различными особенностями зрения.

Программа идеально подходит для дальтоников и тех, у кого ослабленное зрение. Она позволяет значительно улучшить визуальный опыт, предоставляя возможность создания темного режима для приложений, не поддерживающих данную функцию. Это особенно полезно в условиях, когда разница в контрастности между активным окном и остальным экраном может быть раздражающей.

Одной из уникальных функций Easy Window Invert является возможность закрытия отвлекающих частей экрана с использованием фоновой панели, активируемой удобным горячим клавишей. Также в многомониторных системах приложение позволяет выбрать один из экранов для инвертированного отображения, оставляя остальные в стандартном режиме.

Easy Window Invert обеспечивает изменение цветовой гаммы с использованием различных цветовых фильтров. Каждый фильтр заменяет определенные цвета в соответствии с настройками, что позволяет пользователю настроить визуальный опыт под свои предпочтения. Также предусмотрена возможность создания и использования пользовательских цветовых фильтров для максимальной персонализации.