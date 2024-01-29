Easy Invert - приложение, предназначенное для визуальной трансформации всего экрана, значительно улучшая пользовательский опыт. Программа не только обеспечивает комфортное использование компьютера для дальтоников и людей с ослабленным зрением, но также позволяет создавать темные режимы для приложений, где они отсутствуют.

Easy Invert впечатляет авторежимом, который динамически настраивает отображение активного окна. Этот режим обеспечивает единое визуальное восприятие, закрывая раздражающие различия в контрастности между активным окном и остальной частью экрана с использованием удобного хоткея.

Применение изменений в Easy Invert осуществляется через разнообразные цветовые фильтры. Каждый фильтр заменяет определенные цвета, а пользователи могут также настраивать собственные цветовые фильтры. Настройки пользовательских фильтров предоставляют широкие возможности для персонализации визуального восприятия.

Основные возможности приложения Easy Invert: