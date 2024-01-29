Easy Invert для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|950 Кб
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Easy Invert - приложение, предназначенное для визуальной трансформации всего экрана, значительно улучшая пользовательский опыт. Программа не только обеспечивает комфортное использование компьютера для дальтоников и людей с ослабленным зрением, но также позволяет создавать темные режимы для приложений, где они отсутствуют.
Easy Invert впечатляет авторежимом, который динамически настраивает отображение активного окна. Этот режим обеспечивает единое визуальное восприятие, закрывая раздражающие различия в контрастности между активным окном и остальной частью экрана с использованием удобного хоткея.
Применение изменений в Easy Invert осуществляется через разнообразные цветовые фильтры. Каждый фильтр заменяет определенные цвета, а пользователи могут также настраивать собственные цветовые фильтры. Настройки пользовательских фильтров предоставляют широкие возможности для персонализации визуального восприятия.
Основные возможности приложения Easy Invert:
- Визуальная трансформация экрана для улучшения общего пользовательского опыта.
- Авторежим, обеспечивающий динамическую коррекцию отображения в зависимости от активного окна.
- Создание темных режимов для приложений без этой функции.
- Множество цветовых фильтров с возможностью настройки.
- Возможность использования пользовательских цветовых фильтров для персонализации.
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