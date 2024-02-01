Учитывая, насколько требовательными к данным стали многие из самых популярных интернет-сервисов, пользователи постоянно ищут способы повысить степень анонимности, не жертвуя при этом удобством и возможностями, к которым они привыкли.

Помимо постоянно растущего числа VPN-приложений, прокси-серверы могут стать альтернативой, в зависимости от ваших целей. Одним из способов упростить процесс переключения является использование удобной программы под названием ProxyEnabler.

Из-за проблем с лицензированием значительная часть медиафайлов оказывается недоступной в некоторых частях земного шара, лишая платящих клиентов доступа к тому, что могло бы стать их любимыми фильмами, песнями и пр.

Хотя для решения подобных проблем обычно рекомендуются виртуальные частные сети, тем, кто ищет более доступное, но менее накладное решение, лучше поискать бесплатный прокси-сервер, который поможет им обойти подобные ограничения.

Несмотря на впечатляющий диапазон сценариев использования, прокси-серверы могут приводить к тому, что некоторые службы при их использовании становятся недоступными или медленнее получают данные, что в конечном итоге заставляет пользователей программно переключать их в соответствии со своими потребностями.

Вместо того чтобы вручную открывать соответствующую панель настроек Windows каждый раз, когда прокси вмешивается в ваш рабочий процесс, приложение размещает кнопки в правом верхнем углу экрана для более простого и удобного способа активации или отключения сервера по своему усмотрению.

Учитывая отсутствие в Windows комбинаций горячих клавиш или значков в системном трее для переключения определенных функций, которые находятся глубоко в разделе "Настройки", программы, подобные ProxyEnabler, являются желанным дополнительным решением, призванным удовлетворить нишевые потребности, заполняя недостающие ярлыки напрямую.