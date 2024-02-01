ProxyEnabler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|thisismalindu
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,17 Мб
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Учитывая, насколько требовательными к данным стали многие из самых популярных интернет-сервисов, пользователи постоянно ищут способы повысить степень анонимности, не жертвуя при этом удобством и возможностями, к которым они привыкли.
Помимо постоянно растущего числа VPN-приложений, прокси-серверы могут стать альтернативой, в зависимости от ваших целей. Одним из способов упростить процесс переключения является использование удобной программы под названием ProxyEnabler.
Из-за проблем с лицензированием значительная часть медиафайлов оказывается недоступной в некоторых частях земного шара, лишая платящих клиентов доступа к тому, что могло бы стать их любимыми фильмами, песнями и пр.
Хотя для решения подобных проблем обычно рекомендуются виртуальные частные сети, тем, кто ищет более доступное, но менее накладное решение, лучше поискать бесплатный прокси-сервер, который поможет им обойти подобные ограничения.
Несмотря на впечатляющий диапазон сценариев использования, прокси-серверы могут приводить к тому, что некоторые службы при их использовании становятся недоступными или медленнее получают данные, что в конечном итоге заставляет пользователей программно переключать их в соответствии со своими потребностями.
Вместо того чтобы вручную открывать соответствующую панель настроек Windows каждый раз, когда прокси вмешивается в ваш рабочий процесс, приложение размещает кнопки в правом верхнем углу экрана для более простого и удобного способа активации или отключения сервера по своему усмотрению.
Учитывая отсутствие в Windows комбинаций горячих клавиш или значков в системном трее для переключения определенных функций, которые находятся глубоко в разделе "Настройки", программы, подобные ProxyEnabler, являются желанным дополнительным решением, призванным удовлетворить нишевые потребности, заполняя недостающие ярлыки напрямую.
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