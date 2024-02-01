Time Warp Scan для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,83 Мб
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Time Warp Scan - мобильное приложение с эффектом покачивания для Android-устройств. Обладая особыми функциями, но чрезвычайно простым в использовании, приложение поможет вам создавать забавные фотографии и видео, выражая вашу бесконечную креативность и способность обновлять новые тенденции.

Основные функции приложения Time Warp Scan:

  • Снимайте видео об изменении тела или лица людей, животных и предметов.
  • Сфотографируйте лица, тела людей, животных или все, что весело деформировано, растягиваясь, как водопад.
  • Сканируйте и обрабатывайте изображения и видео очень быстро, всего за 2 секунды.
  • Таймер для установки времени движения ползунка: 3с, 5с, 10с.
  • Выберите нужное направление сканирования, проводя пальцем сверху вниз или слева.
  • Создавайте неограниченное количество видео и изображений.
  • Все видео и изображения сохраняются прямо в хранилище приложения, упорядоченные по дате создания, чтобы упростить поиск.
  • Мгновенно делитесь созданными видео и изображениями с друзьями, можете одновременно делиться несколькими изображениями и видео.
  • Свободно удаляйте ненужные изображения и видео.
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