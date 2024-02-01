Time Warp Scan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HDY Apps
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Time Warp Scan - мобильное приложение с эффектом покачивания для Android-устройств. Обладая особыми функциями, но чрезвычайно простым в использовании, приложение поможет вам создавать забавные фотографии и видео, выражая вашу бесконечную креативность и способность обновлять новые тенденции.
Основные функции приложения Time Warp Scan:
- Снимайте видео об изменении тела или лица людей, животных и предметов.
- Сфотографируйте лица, тела людей, животных или все, что весело деформировано, растягиваясь, как водопад.
- Сканируйте и обрабатывайте изображения и видео очень быстро, всего за 2 секунды.
- Таймер для установки времени движения ползунка: 3с, 5с, 10с.
- Выберите нужное направление сканирования, проводя пальцем сверху вниз или слева.
- Создавайте неограниченное количество видео и изображений.
- Все видео и изображения сохраняются прямо в хранилище приложения, упорядоченные по дате создания, чтобы упростить поиск.
- Мгновенно делитесь созданными видео и изображениями с друзьями, можете одновременно делиться несколькими изображениями и видео.
- Свободно удаляйте ненужные изображения и видео.
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Отзывы о программе Time Warp Scan
Admin
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