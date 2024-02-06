Tipard DVD to MP3 Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tipard Studio
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Tipard DVD to MP3 Converter - это удобное приложение, разработанное для конвертации DVD-дисков в MP3-треки. Оно предлагает широкий выбор форматов файлов и простой в использовании интерфейс.
Основные возможности приложения Tipard DVD to MP3 Converter:
- Конвертация DVD в MP3: Программа обеспечивает быструю и качественную конвертацию DVD-дисков в аудиофайлы формата MP3, что делает процесс копирования музыки с диска на компьютер максимально простым.
- Интуитивно понятный интерфейс: Установка и использование приложения максимально просты благодаря чистому и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, который содержит все необходимые инструменты для работы.
- Настройка параметров: Пользователи могут легко настроить параметры конвертации, включая видео и аудио, такие как разрешение, битрейт, частоту кадров, кодировщик, каналы, частоту дискретизации и многое другое.
- Поддержка различных форматов: Приложение поддерживает множество форматов аудиофайлов, таких как MP2, OGG, WAV, что обеспечивает большую гибкость при работе с файлами.
Бесплатный и простой в использовании инструмент для преобразования различных файлов,...
Бесплатное и простое в работе приложение, которое может конвертировать аудио с...
Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.8
CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции....
CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные...
MediaHuman Audio Converter 2.2.3
MediaHuman Audio Converter - бесплатный аудио конвертер, позволяющий конвертировать музыку в...
Convertilla - бесплатная и простая в использовании программа для конвертирования аудио и видео...
Отзывы о программе Tipard DVD to MP3 Converter
Admin
Отзывов о программе Tipard DVD to MP3 Converter 6.1.68 пока нет, можете добавить...