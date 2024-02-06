Tipard DVD to MP3 Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.68 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,81 Мб
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Tipard DVD to MP3 Converter - это удобное приложение, разработанное для конвертации DVD-дисков в MP3-треки. Оно предлагает широкий выбор форматов файлов и простой в использовании интерфейс.

Основные возможности приложения Tipard DVD to MP3 Converter:

  • Конвертация DVD в MP3: Программа обеспечивает быструю и качественную конвертацию DVD-дисков в аудиофайлы формата MP3, что делает процесс копирования музыки с диска на компьютер максимально простым.
  • Интуитивно понятный интерфейс: Установка и использование приложения максимально просты благодаря чистому и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, который содержит все необходимые инструменты для работы.
  • Настройка параметров: Пользователи могут легко настроить параметры конвертации, включая видео и аудио, такие как разрешение, битрейт, частоту кадров, кодировщик, каналы, частоту дискретизации и многое другое.
  • Поддержка различных форматов: Приложение поддерживает множество форматов аудиофайлов, таких как MP2, OGG, WAV, что обеспечивает большую гибкость при работе с файлами.
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