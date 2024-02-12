XDV для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,68 Мб
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XDV скриншот № 1

XDV - это приложение, которое позволяет вам мгновенно делиться своими приключениями с миром. С его помощью вы можете просматривать потоковое видео в реальном времени, снимаемое вашей экшн-камерой с поддержкой Wi-Fi, и делиться им с вашими друзьями и подписчиками в социальных сетях.

Основные возможности приложения XDV:

  • Просмотр видео в HD-разрешении в реальном времени во время записи.
  • Управление параметрами записи вашей камеры, чтобы получить идеальные кадры.
  • Настройка параметров фото- и видеосъемки для лучшего качества изображения.
  • Удобное просмотр, загрузка и управление вашими фотографиями и видео непосредственно через приложение.
  • Прямая публикация снимков и видео в ваших любимых социальных сетях.
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