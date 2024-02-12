XDV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wisdomplus
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,68 Мб
|СКАЧАТЬ
XDV - это приложение, которое позволяет вам мгновенно делиться своими приключениями с миром. С его помощью вы можете просматривать потоковое видео в реальном времени, снимаемое вашей экшн-камерой с поддержкой Wi-Fi, и делиться им с вашими друзьями и подписчиками в социальных сетях.
Основные возможности приложения XDV:
- Просмотр видео в HD-разрешении в реальном времени во время записи.
- Управление параметрами записи вашей камеры, чтобы получить идеальные кадры.
- Настройка параметров фото- и видеосъемки для лучшего качества изображения.
- Удобное просмотр, загрузка и управление вашими фотографиями и видео непосредственно через приложение.
- Прямая публикация снимков и видео в ваших любимых социальных сетях.
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Отзывы о программе XDV
Admin
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