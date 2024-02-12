XDV - это приложение, которое позволяет вам мгновенно делиться своими приключениями с миром. С его помощью вы можете просматривать потоковое видео в реальном времени, снимаемое вашей экшн-камерой с поддержкой Wi-Fi, и делиться им с вашими друзьями и подписчиками в социальных сетях.

Основные возможности приложения XDV: