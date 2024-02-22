TapSwap - улучшенный аналог тапалки монет от Solana с очень приятным интерфейсом. Если вы майнили монеты от HERE Wallet (HOT Coin), от NOT Coin или Arbuz, то правила добычи монет вам уже известны. Вам просто нужно тапать по центру экрана добывая таким образом монеты. Каждый день дается 3 буста Tapping Guru (во много раз ускоренная добыча монет за 1 тап (работает пока монета охвачена энергией)) и 3 Full Tank (полная заправка линии энергии).

В приложении TapSwap реализована реферальная система, которая позволяет вам зарабатывать еще больше монет приводя новых пользователей. Так же бонусы даются за переходы из одной лиги в другую - это происходит когда вы накапливаете опеределенную сумму монет.

Обязательно купите Tap Bot. Он позволит вам зарабатывать монеты пока вы спите или не пользуетесь смартфоном. Постарайтесь как можно быстрее на него заработать (стоит 200 000 монет) и активировать.

На данный момент известно лишь то, что в TapSwap можно будет обменивать все существующие монеты сети Solana с очень низкими комиссиями. Разработчики обещают много различных активностей за которые будут платить монеты, так же число монет будет ограничено 1 миллиардом, что должно гораздо сильнее повысить стоимость монеты чем в аналогичных системах от Hot coin, Not Coin или Arbuz.

Кликните по ссылке и у вас запустится телеграм бот с нужным приложением.

Удачи!

TapSwap работает на любом смартфоне как на iOS так и на Android.