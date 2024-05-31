BLUME для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:для iOS, Android | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Боты - Майнеры
Загрузок (сегодня/всего):7 / 7 | Статистика
Размер:1 Мб
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BLUME скриншот № 1
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BLUME скриншот № 3
BLUME скриншот № 4

BLUM - перспективный проект, созданный командой разработчиков биржи Binance. По непроверенным слухам обещают дать аирдропа на сумму 300$-500$. Бот позволяет добывать монеты BLUM. Для этого необходимо запускать бота раз в 8 часов и после окончания добычи собирать монеты, нажав на кнопку "Claim". Существующая двухуровневая реферальная система позволяет зарабатывать 10 % от заработка пользователей первого уровня и 2 % на втором уровне.
Дополнительные монеты можно заработать, запустив игру, в которой нужно уничтожить как можно больше зеленых снежинок, пока они падают на экран.

В будущем бот превратится в полнофункциональную биржу, которая позволит обменивать монеты прямо внутри Telegram-бота.

Спешите добывать!

 

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