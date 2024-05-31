BLUME для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|для iOS, Android | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BLUME
|Категории:
|Боты - Майнеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 7 | Статистика
|Размер:
|1 Мб
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BLUM - перспективный проект, созданный командой разработчиков биржи Binance. По непроверенным слухам обещают дать аирдропа на сумму 300$-500$. Бот позволяет добывать монеты BLUM. Для этого необходимо запускать бота раз в 8 часов и после окончания добычи собирать монеты, нажав на кнопку "Claim". Существующая двухуровневая реферальная система позволяет зарабатывать 10 % от заработка пользователей первого уровня и 2 % на втором уровне.
Дополнительные монеты можно заработать, запустив игру, в которой нужно уничтожить как можно больше зеленых снежинок, пока они падают на экран.
В будущем бот превратится в полнофункциональную биржу, которая позволит обменивать монеты прямо внутри Telegram-бота.
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