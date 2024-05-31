BLUM - перспективный проект, созданный командой разработчиков биржи Binance. По непроверенным слухам обещают дать аирдропа на сумму 300$-500$. Бот позволяет добывать монеты BLUM. Для этого необходимо запускать бота раз в 8 часов и после окончания добычи собирать монеты, нажав на кнопку "Claim". Существующая двухуровневая реферальная система позволяет зарабатывать 10 % от заработка пользователей первого уровня и 2 % на втором уровне.

Дополнительные монеты можно заработать, запустив игру, в которой нужно уничтожить как можно больше зеленых снежинок, пока они падают на экран.

В будущем бот превратится в полнофункциональную биржу, которая позволит обменивать монеты прямо внутри Telegram-бота.

Спешите добывать!