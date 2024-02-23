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Фоновый ластик для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
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Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,11 Мб
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Фоновый ластик скриншот № 1
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Фоновый Ластик представляет собой мощный инструмент для редактирования фотографий с использованием искусственного интеллекта. Он предлагает простой способ вырезать изображения, удалять фон и создавать PNG-изображения с прозрачным фоном. Это эффективное средство позволяет добиться высокого качества результата без необходимости в специальных навыках.

Основные возможности:

  • Создание PNG-изображений с прозрачным фоном.
  • Сохранение изображений в формате JPG с белым фоном.
  • Добавление стикеров и текста для заметок.
  • Изменение цвета фона на фотографиях.
  • Создание креативных фотоколлажей и постеров.
  • Использование в маркетинговых материалах для электронной коммерции.
  • Точное удаление фона с помощью искусственного интеллекта.
  • Быстрое и простое редактирование за счет автоматического обнаружения фона.
  • Оптимизация краев для гладкой текстуры.
  • Разнообразные инструменты ручного режима для точной обрезки.
  • Мощные возможности редактирования фотографий, включая работу с разными слоями и добавление стикеров.
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