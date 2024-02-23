Фоновый ластик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|| Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Easyelife
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,11 Мб
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Фоновый Ластик представляет собой мощный инструмент для редактирования фотографий с использованием искусственного интеллекта. Он предлагает простой способ вырезать изображения, удалять фон и создавать PNG-изображения с прозрачным фоном. Это эффективное средство позволяет добиться высокого качества результата без необходимости в специальных навыках.
Основные возможности:
- Создание PNG-изображений с прозрачным фоном.
- Сохранение изображений в формате JPG с белым фоном.
- Добавление стикеров и текста для заметок.
- Изменение цвета фона на фотографиях.
- Создание креативных фотоколлажей и постеров.
- Использование в маркетинговых материалах для электронной коммерции.
- Точное удаление фона с помощью искусственного интеллекта.
- Быстрое и простое редактирование за счет автоматического обнаружения фона.
- Оптимизация краев для гладкой текстуры.
- Разнообразные инструменты ручного режима для точной обрезки.
- Мощные возможности редактирования фотографий, включая работу с разными слоями и добавление стикеров.
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