Фоновый Ластик представляет собой мощный инструмент для редактирования фотографий с использованием искусственного интеллекта. Он предлагает простой способ вырезать изображения, удалять фон и создавать PNG-изображения с прозрачным фоном. Это эффективное средство позволяет добиться высокого качества результата без необходимости в специальных навыках.

Основные возможности: