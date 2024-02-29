WinMailPassRec - это утилита, которая поможет восстановить забытые пароли к учетным записям электронной почты на операционных системах Windows 10 и Windows 11. Она предоставляет информацию о всех учетных записях, связанных с почтовыми ящиками POP3/IMAP/SMTP/Exchange, сохраненных в стандартном почтовом приложении Windows.

Основные возможности приложения WinMailPassRec: