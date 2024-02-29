WinMailPassRec для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63 Кб
СКАЧАТЬ
WinMailPassRec скриншот № 1

WinMailPassRec - это утилита, которая поможет восстановить забытые пароли к учетным записям электронной почты на операционных системах Windows 10 и Windows 11. Она предоставляет информацию о всех учетных записях, связанных с почтовыми ящиками POP3/IMAP/SMTP/Exchange, сохраненных в стандартном почтовом приложении Windows.

Основные возможности приложения WinMailPassRec:

  • Восстановление паролей для учетных записей электронной почты на Windows 10 и Windows 11.
  • Отображение информации о каждой учетной записи, включая имя пользователя, адрес электронной почты, тип почтового сервера и другие настройки.
  • Просмотр сохраненных паролей для входящего и исходящего почтовых серверов.
  • Поддержка различных типов почтовых протоколов, таких как POP3, IMAP, SMTP и Exchange.
  • Отображение даты создания учетной записи и последней активности, что облегчает анализ активности почтового ящика.
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

скачать RecuvaRecuva 1.53.2096

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...

скачать R-StudioR-Studio 9.3 build 191248

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...

скачать R.saverR.saver 9.5 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.0.7783 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать HDD RegeneratorHDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет...

скачать Puran File RecoveryPuran File Recovery 1.2.1

Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа...

Отзывы о программе WinMailPassRec

Admin

Отзывов о программе WinMailPassRec 1.01 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв