WinMailPassRec для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63 Кб
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WinMailPassRec - это утилита, которая поможет восстановить забытые пароли к учетным записям электронной почты на операционных системах Windows 10 и Windows 11. Она предоставляет информацию о всех учетных записях, связанных с почтовыми ящиками POP3/IMAP/SMTP/Exchange, сохраненных в стандартном почтовом приложении Windows.
Основные возможности приложения WinMailPassRec:
- Восстановление паролей для учетных записей электронной почты на Windows 10 и Windows 11.
- Отображение информации о каждой учетной записи, включая имя пользователя, адрес электронной почты, тип почтового сервера и другие настройки.
- Просмотр сохраненных паролей для входящего и исходящего почтовых серверов.
- Поддержка различных типов почтовых протоколов, таких как POP3, IMAP, SMTP и Exchange.
- Отображение даты создания учетной записи и последней активности, что облегчает анализ активности почтового ящика.
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