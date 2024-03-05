EaseUS DupFiles Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EaseUS
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,07 Мб
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EaseUS DupFiles Cleaner - это удобное приложение для удаления дубликатов файлов, которое помогает вам освободить место на компьютере и повысить его производительность. Оно предлагает простой и эффективный способ избавления от лишних копий файлов, включая медиафайлы, документы и архивы.
Основные возможности приложения EaseUS DupFiles Cleaner:
- Анализ и удаление дубликатов файлов различных типов, включая медиафайлы, документы и архивы.
- Поддержка пакетной обработки для быстрого и эффективного удаления дубликатов.
- Возможность выбора целевых местоположений для сканирования, включая как отдельные папки, так и целые диски.
- Настройка шаблонов и фильтров для более точного поиска и удаления дубликатов.
- Возможность применения дополнительных фильтров по размеру файла или временной метке.
- Отображение статистического отчета о результатах сканирования для детального анализа списка дубликатов.
- Инструменты интеллектуального выбора и рекомендации по маркировке файлов для быстрого удаления.
EaseUS DupFiles Cleaner помогает вам легко и быстро находить и удалять дубликаты файлов, что позволяет освободить место для хранения и улучшить производительность вашей системы.
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