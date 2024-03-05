EaseUS DupFiles Cleaner для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Поиск файлов
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Размер:2,07 Мб
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EaseUS DupFiles Cleaner - это удобное приложение для удаления дубликатов файлов, которое помогает вам освободить место на компьютере и повысить его производительность. Оно предлагает простой и эффективный способ избавления от лишних копий файлов, включая медиафайлы, документы и архивы.

Основные возможности приложения EaseUS DupFiles Cleaner:

  • Анализ и удаление дубликатов файлов различных типов, включая медиафайлы, документы и архивы.
  • Поддержка пакетной обработки для быстрого и эффективного удаления дубликатов.
  • Возможность выбора целевых местоположений для сканирования, включая как отдельные папки, так и целые диски.
  • Настройка шаблонов и фильтров для более точного поиска и удаления дубликатов.
  • Возможность применения дополнительных фильтров по размеру файла или временной метке.
  • Отображение статистического отчета о результатах сканирования для детального анализа списка дубликатов.
  • Инструменты интеллектуального выбора и рекомендации по маркировке файлов для быстрого удаления.

EaseUS DupFiles Cleaner помогает вам легко и быстро находить и удалять дубликаты файлов, что позволяет освободить место для хранения и улучшить производительность вашей системы.

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