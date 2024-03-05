EaseUS DupFiles Cleaner - это удобное приложение для удаления дубликатов файлов, которое помогает вам освободить место на компьютере и повысить его производительность. Оно предлагает простой и эффективный способ избавления от лишних копий файлов, включая медиафайлы, документы и архивы.

Основные возможности приложения EaseUS DupFiles Cleaner:

Анализ и удаление дубликатов файлов различных типов, включая медиафайлы, документы и архивы.

Поддержка пакетной обработки для быстрого и эффективного удаления дубликатов.

Возможность выбора целевых местоположений для сканирования, включая как отдельные папки, так и целые диски.

Настройка шаблонов и фильтров для более точного поиска и удаления дубликатов.

Возможность применения дополнительных фильтров по размеру файла или временной метке.

Отображение статистического отчета о результатах сканирования для детального анализа списка дубликатов.

Инструменты интеллектуального выбора и рекомендации по маркировке файлов для быстрого удаления.

EaseUS DupFiles Cleaner помогает вам легко и быстро находить и удалять дубликаты файлов, что позволяет освободить место для хранения и улучшить производительность вашей системы.