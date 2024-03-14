File Visualizer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20 Кб
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File Visualizer скриншот № 1

File Visualizer - это мощный инструмент для анализа и визуализации содержимого байта любого файла. Приложение не требует установки, просто распакуйте и запустите. Интерфейс интуитивно понятен: загрузите файл, и область Options заполнится деталями изображения, а область File histogram предоставит гистограмму для анализа.

Основные возможности приложения File Visualizer:

  • Создание полутонового или цветного изображения, каждый пиксель которого представляет один байт в файле.
  • Автоматическая высота выходного изображения в зависимости от размера файла.
  • Выбираемый предел обрабатываемых мегабайт, от начала или конца файла.
  • Гистограмма, охватывающая все возможные значения байтов (0-255).
  • Простой поиск и извлечение ASCII-текста.
  • Настраиваемая пользователем временная рабочая папка (рекомендуется использовать RAM-диск).
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