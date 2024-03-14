File Visualizer - это мощный инструмент для анализа и визуализации содержимого байта любого файла. Приложение не требует установки, просто распакуйте и запустите. Интерфейс интуитивно понятен: загрузите файл, и область Options заполнится деталями изображения, а область File histogram предоставит гистограмму для анализа.

Основные возможности приложения File Visualizer: