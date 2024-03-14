File Visualizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Boss software solutions
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20 Кб
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File Visualizer - это мощный инструмент для анализа и визуализации содержимого байта любого файла. Приложение не требует установки, просто распакуйте и запустите. Интерфейс интуитивно понятен: загрузите файл, и область Options заполнится деталями изображения, а область File histogram предоставит гистограмму для анализа.
Основные возможности приложения File Visualizer:
- Создание полутонового или цветного изображения, каждый пиксель которого представляет один байт в файле.
- Автоматическая высота выходного изображения в зависимости от размера файла.
- Выбираемый предел обрабатываемых мегабайт, от начала или конца файла.
- Гистограмма, охватывающая все возможные значения байтов (0-255).
- Простой поиск и извлечение ASCII-текста.
- Настраиваемая пользователем временная рабочая папка (рекомендуется использовать RAM-диск).
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