Audio Visualizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Boss software solutions
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57 Кб
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Audio Visualizer - простая в использовании утилита, которая позволяет визуально анализировать качество несжатых музыкальных файлов WAVE (8, 16 или 24 бита).
Возможности Audio Visualizer:
- Гистограмма высокого разрешения, охватывающая все возможные значения сэмплов.
- График амплитуды с максимальными и средними значениями, а также разность стереобаз.
- Родные спектрограммы высокого разрешения (ровно один пиксель на каждый выход БПФ) с опцией разности стереофаз.
- Определение клиппированных участков (не только при максимальном значении 0 дБ или идеально плоских) и отображение формы волны.
- Автоматическое декодирование других типов входного сигнала внешним декодером командной строки, например, "sox" или "ffmpeg".
- Настраиваемая пользователем временная рабочая папка (рекомендуется RAM диск).
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