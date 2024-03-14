ТОП-сегодня раздела "Расширения"

Defender Control 2.1 С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

Punto Switcher 4.4.5.539 Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

TaskbarX 1.7.8.0 Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

MiniBin 6.6.0.0 MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

StartIsBack++ 2.9.19 StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...