Audio Visualizer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:57 Кб
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Audio Visualizer скриншот № 1

Audio Visualizer - простая в использовании утилита, которая позволяет визуально анализировать качество несжатых музыкальных файлов WAVE (8, 16 или 24 бита).

Возможности Audio Visualizer:

  • Гистограмма высокого разрешения, охватывающая все возможные значения сэмплов.
  • График амплитуды с максимальными и средними значениями, а также разность стереобаз.
  • Родные спектрограммы высокого разрешения (ровно один пиксель на каждый выход БПФ) с опцией разности стереофаз.
  • Определение клиппированных участков (не только при максимальном значении 0 дБ или идеально плоских) и отображение формы волны.
  • Автоматическое декодирование других типов входного сигнала внешним декодером командной строки, например, "sox" или "ffmpeg".
  • Настраиваемая пользователем временная рабочая папка (рекомендуется RAM диск).
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