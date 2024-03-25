Раскраски Игры для Детей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IDZ Digital Private Limited
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|181,25 Мб
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Раскраски Игры для Детей - это интерактивное приложение, разработанное специально для детей в возрасте от 2 до 5 лет, чтобы стимулировать их творческое мышление и развить воображение. С приложением ваш ребенок сможет насладиться более чем 700 увлекательными рисунками и раскрасками на самые разнообразные темы, начиная от принцесс и единорогов, и заканчивая монстрами и праздничными сюжетами.
Основные возможности приложения Раскраски Игры для Детей:
- Более 700 различных рисунков и раскрасок для детей.
- Широкий выбор тем: от магии до веселых животных.
- Вариативность игр: цифры, анимация, сюрпризы.
- Обучение цветам и формам через игру.
- Разнообразные игры украшения, способствующие творческому развитию.
- Различные инструменты и узоры для творчества.
- Возможность сохранять созданные рисунки.
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