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Раскраски Игры для Детей для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:181,25 Мб
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Раскраски Игры для Детей - это интерактивное приложение, разработанное специально для детей в возрасте от 2 до 5 лет, чтобы стимулировать их творческое мышление и развить воображение. С приложением ваш ребенок сможет насладиться более чем 700 увлекательными рисунками и раскрасками на самые разнообразные темы, начиная от принцесс и единорогов, и заканчивая монстрами и праздничными сюжетами.

Основные возможности приложения Раскраски Игры для Детей:

  • Более 700 различных рисунков и раскрасок для детей.
  • Широкий выбор тем: от магии до веселых животных.
  • Вариативность игр: цифры, анимация, сюрпризы.
  • Обучение цветам и формам через игру.
  • Разнообразные игры украшения, способствующие творческому развитию.
  • Различные инструменты и узоры для творчества.
  • Возможность сохранять созданные рисунки.
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