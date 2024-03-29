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Geotag Photos Pro 2 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,57 Мб
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GeoTag Photos Pro 2 - это профессиональное приложение для геотеггинга фотографий, предназначенное для использования с внешними камерами, такими как DSLR, беззеркальные или компактные. Оно поддерживает как форматы JPG, так и RAW, и его данные могут быть использованы в таких приложениях, как Lightroom, Aperture, Picasa и других, поддерживающих геотеги.

Основные возможности приложения GeoTag Photos Pro 2:

  • Комплексное решение: мобильное приложение записывает вашу позицию, а десктопное приложение геотегирует ваши изображения на основе этих данных.
  • Полная совместимость с Lightroom: GPX файлы из приложения без проблем интегрируются в модуль карт в Lightroom для геотеггинга.
  • Поддержка Dropbox и Google Drive: автоматически экспортируйте все свои поездки в виде GPX файлов.
  • Приложение для умных часов: управляйте приложением прямо с вашего Android Wear или Pebble устройства.
  • Автоматическая загрузка поездок: приложение синхронизирует ваши поездки автоматически, но также есть возможность ручной загрузки.
  • Оптимизация использования батареи для продолжительного геотеггинга в течение всего дня.
  • Настройка интервала записи и точности геотеггинга под ваши нужды.
  • Организация истории поездок и статистика.
  • Возможность экспорта в формат GPX.
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