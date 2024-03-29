Geotag Photos Pro 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TappyTaps s.r.o.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,57 Мб
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GeoTag Photos Pro 2 - это профессиональное приложение для геотеггинга фотографий, предназначенное для использования с внешними камерами, такими как DSLR, беззеркальные или компактные. Оно поддерживает как форматы JPG, так и RAW, и его данные могут быть использованы в таких приложениях, как Lightroom, Aperture, Picasa и других, поддерживающих геотеги.
Основные возможности приложения GeoTag Photos Pro 2:
- Комплексное решение: мобильное приложение записывает вашу позицию, а десктопное приложение геотегирует ваши изображения на основе этих данных.
- Полная совместимость с Lightroom: GPX файлы из приложения без проблем интегрируются в модуль карт в Lightroom для геотеггинга.
- Поддержка Dropbox и Google Drive: автоматически экспортируйте все свои поездки в виде GPX файлов.
- Приложение для умных часов: управляйте приложением прямо с вашего Android Wear или Pebble устройства.
- Автоматическая загрузка поездок: приложение синхронизирует ваши поездки автоматически, но также есть возможность ручной загрузки.
- Оптимизация использования батареи для продолжительного геотеггинга в течение всего дня.
- Настройка интервала записи и точности геотеггинга под ваши нужды.
- Организация истории поездок и статистика.
- Возможность экспорта в формат GPX.
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