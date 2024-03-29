GeoTag Photos Pro 2 - это профессиональное приложение для геотеггинга фотографий, предназначенное для использования с внешними камерами, такими как DSLR, беззеркальные или компактные. Оно поддерживает как форматы JPG, так и RAW, и его данные могут быть использованы в таких приложениях, как Lightroom, Aperture, Picasa и других, поддерживающих геотеги.

Основные возможности приложения GeoTag Photos Pro 2: