Mouse Enhancements для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GM - Software
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,02 Мб
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Mouse Enhancements - это удобное приложение, разработанное для улучшения работы с мышью на операционных системах Windows. Оно позволяет осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши и прокручивать содержимое окон в любом месте без необходимости нажатия на них. Поддерживаемые операционные системы включают Windows 2000, XP, 7, 8 и 10, как 32-битные, так и 64-битные версии.
Основные возможности приложения Mouse Enhancements включают:
- Контекстное меню панели задач для управления функциями приложения.
- Возможность осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши.
- Прокрутка содержимого окон под указателем мыши без их активации, что упрощает работу с фоновыми приложениями.
- Простая и компактная реализация, обеспечивающая эффективную работу.
- Возможность доступа к полному исходному коду приложения, который компилируется с помощью FreePascal 2.7.x.
- Не требуется установка сторонних модулей или компонентов для компиляции исходного кода.
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