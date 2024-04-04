Mouse Enhancements для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Расширения
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Mouse Enhancements скриншот № 1

Mouse Enhancements - это удобное приложение, разработанное для улучшения работы с мышью на операционных системах Windows. Оно позволяет осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши и прокручивать содержимое окон в любом месте без необходимости нажатия на них. Поддерживаемые операционные системы включают Windows 2000, XP, 7, 8 и 10, как 32-битные, так и 64-битные версии.

Основные возможности приложения Mouse Enhancements включают:

  • Контекстное меню панели задач для управления функциями приложения.
  • Возможность осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши.
  • Прокрутка содержимого окон под указателем мыши без их активации, что упрощает работу с фоновыми приложениями.
  • Простая и компактная реализация, обеспечивающая эффективную работу.
  • Возможность доступа к полному исходному коду приложения, который компилируется с помощью FreePascal 2.7.x.
  • Не требуется установка сторонних модулей или компонентов для компиляции исходного кода.
Примечание: DLL для улучшения работы мыши выполняется в контексте вошедшего в систему пользователя. Поэтому приложения, работающие на администраторском уровне, не будут затронуты возможностями DLL Mouse Enhancements.
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