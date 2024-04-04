Mouse Enhancements - это удобное приложение, разработанное для улучшения работы с мышью на операционных системах Windows. Оно позволяет осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши и прокручивать содержимое окон в любом месте без необходимости нажатия на них. Поддерживаемые операционные системы включают Windows 2000, XP, 7, 8 и 10, как 32-битные, так и 64-битные версии.

Основные возможности приложения Mouse Enhancements включают:

Контекстное меню панели задач для управления функциями приложения.

Возможность осуществлять двойной щелчок средней кнопкой мыши.

Прокрутка содержимого окон под указателем мыши без их активации, что упрощает работу с фоновыми приложениями.

Простая и компактная реализация, обеспечивающая эффективную работу.

Возможность доступа к полному исходному коду приложения, который компилируется с помощью FreePascal 2.7.x.

Не требуется установка сторонних модулей или компонентов для компиляции исходного кода.

Примечание: DLL для улучшения работы мыши выполняется в контексте вошедшего в систему пользователя. Поэтому приложения, работающие на администраторском уровне, не будут затронуты возможностями DLL Mouse Enhancements.