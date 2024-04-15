WinThemeChange для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OPGman
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|49 Кб
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WinThemeChange - это приложение, которое облегчает персонализацию операционных систем Windows 10 и 11. Пользоваться стандартными настройками персонализации иногда бывает неудобно из-за "скрытых" меню, поэтому WinThemeChange предлагает удобный и оптимизированный способ настроить ваш ПК.
Главные возможности WinThemeChange включают:
- Изменение фона, цветов и тем
- Графический интерфейс, который удобен в использовании и напоминает приборную панель, где основные категории настроек расположены слева, а опции для тонкой настройки отображаются на правой вкладке.
- Настройка визуальных элементов Windows 11, таких как фон, цвета и темы. Например, вы можете легко выбрать изображение или цвет для фона и настроить его параметры отображения.
- Управление прозрачностью, темным режимом и акцентными цветами на вкладке "Цвета".
- Простой просмотр и установка новых тем Windows благодаря оптимизированному интерфейсу.
Хотя WinThemeChange предоставляет удобный способ настроить персонализацию, некоторые функции, такие как настройка экрана блокировки и шрифтов, могли бы быть расширены. Например, вкладка "Экран блокировки" предлагает ограниченные опции по сравнению с настройками Windows, и не предоставляет возможность просмотра обновлений статуса из различных приложений на экране блокировки. Кроме того, настройка шрифтов в WinThemeChange не имеет визуального представления стилей, что может быть неудобно для пользователей, привыкших к предварительному просмотру в настройках Windows Fonts.
В целом, WinThemeChange представляет собой полезный инструмент для персонализации операционных систем Windows, особенно Windows 11, и предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для изменения фона, цветов, шрифтов и тем.
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