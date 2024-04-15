WinThemeChange для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:49 Кб
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WinThemeChange - это приложение, которое облегчает персонализацию операционных систем Windows 10 и 11. Пользоваться стандартными настройками персонализации иногда бывает неудобно из-за "скрытых" меню, поэтому WinThemeChange предлагает удобный и оптимизированный способ настроить ваш ПК.

Главные возможности WinThemeChange включают:

  • Изменение фона, цветов и тем
  • Графический интерфейс, который удобен в использовании и напоминает приборную панель, где основные категории настроек расположены слева, а опции для тонкой настройки отображаются на правой вкладке.
  • Настройка визуальных элементов Windows 11, таких как фон, цвета и темы. Например, вы можете легко выбрать изображение или цвет для фона и настроить его параметры отображения.
  • Управление прозрачностью, темным режимом и акцентными цветами на вкладке "Цвета".
  • Простой просмотр и установка новых тем Windows благодаря оптимизированному интерфейсу.

Хотя WinThemeChange предоставляет удобный способ настроить персонализацию, некоторые функции, такие как настройка экрана блокировки и шрифтов, могли бы быть расширены. Например, вкладка "Экран блокировки" предлагает ограниченные опции по сравнению с настройками Windows, и не предоставляет возможность просмотра обновлений статуса из различных приложений на экране блокировки. Кроме того, настройка шрифтов в WinThemeChange не имеет визуального представления стилей, что может быть неудобно для пользователей, привыкших к предварительному просмотру в настройках Windows Fonts.

В целом, WinThemeChange представляет собой полезный инструмент для персонализации операционных систем Windows, особенно Windows 11, и предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для изменения фона, цветов, шрифтов и тем.

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