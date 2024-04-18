Cut Video для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex Steller
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|73.42 Мб
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Cut Video - это специализированный клиент для настольных компьютеров, предназначенный для редактирования видеоконтента. Его основная функция - обрезка видео в соответствии с предпочтениями пользователя, а также возможность добавления некоторых незначительных эффектов. Это приложение легко справляется с видео в формате 4K и поддерживает пакетную обработку, что делает его идеальным инструментом для работы с большими объемами данных.
Основные возможности приложения Cut Video:
- Обрезка видео: легко определить желаемую обрезку с помощью временной шкалы и перетаскивания ограничителей или ввода временных меток вручную.
- Добавление эффектов: выбор различных эффектов для добавления к выходным файлам, чтобы создать полноценный пакет.
- Поддержка различных разрешений: возможность выбора различных разрешений и выполнение масштабирования для результирующего видео.
- Простота использования: минималистичный интерфейс делает приложение удобным в использовании, а навигатор по каталогам позволяет легко добавлять файлы для обработки.
Cut Video отличается простотой и эффективностью обработки видео, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет удобный инструмент для редактирования видео с дополнительными возможностями постобработки.
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