Cut Video для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:73.42 Мб
СКАЧАТЬ
Cut Video скриншот № 1

Cut Video - это специализированный клиент для настольных компьютеров, предназначенный для редактирования видеоконтента. Его основная функция - обрезка видео в соответствии с предпочтениями пользователя, а также возможность добавления некоторых незначительных эффектов. Это приложение легко справляется с видео в формате 4K и поддерживает пакетную обработку, что делает его идеальным инструментом для работы с большими объемами данных.

Основные возможности приложения Cut Video:

  • Обрезка видео: легко определить желаемую обрезку с помощью временной шкалы и перетаскивания ограничителей или ввода временных меток вручную.
  • Добавление эффектов: выбор различных эффектов для добавления к выходным файлам, чтобы создать полноценный пакет.
  • Поддержка различных разрешений: возможность выбора различных разрешений и выполнение масштабирования для результирующего видео.
  • Простота использования: минималистичный интерфейс делает приложение удобным в использовании, а навигатор по каталогам позволяет легко добавлять файлы для обработки.

Cut Video отличается простотой и эффективностью обработки видео, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет удобный инструмент для редактирования видео с дополнительными возможностями постобработки.

ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Format FactoryFormat Factory 5.17.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать Video ConverterVideo Converter 2.4

Бесплатный видеоконвертор с поддержкой всех популярных видеоформатов, такие как AVI, MOV, MP4,...

скачать AvidemuxAvidemux 2.7.6 / 2.8.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...

скачать Any Video Converter FreeAny Video Converter Free 8.2.6

Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...

скачать HandBrakeHandBrake 1.7.3

HandBrake - бесплатный видео конвертер с открытым исходным кодом, который позволяет...

скачать Total Video ConverterTotal Video Converter 9.2.56

Мощный конвертер MP4, H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB файлов. Имеются пресеты для...

Отзывы о программе Cut Video

Admin

Отзывов о программе Cut Video 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв