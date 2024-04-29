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Детектор сигналов для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:17.82 Мб
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Детектор сигналов - это многофункциональное приложение, предназначенное для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах в реальном времени, помогая пользователям лучше понимать свои устройства и находить оптимальное местоположение для получения сигнала.

Основные возможности приложения:

  • Определение уровня сигнала мобильного телефона и запрос информации о SIM-карте, операторе и местоположении базовой станции.
  • Анализ сигнала Wi-Fi, включая мощность, MAC-адрес, канал и другую соответствующую информацию, а также обнаружение безопасности Wi-Fi.
  • Получение информации о сигнале GPS, включая количество спутников, координаты, адрес и другую связанную информацию.
  • Определение уровня сигнала Bluetooth и получение информации о подключенных устройствах.
  • Получение данных с датчиков устройства в реальном времени, таких как температура, влажность, давление воздуха и другие.
  • Запрос текущей скорости движения устройства и другой связанной информации.
  • Обнаружение магнитного поля с возможностью установки пороговой сигнализации.
  • Отслеживание маршрутов и анализ сетевых подключений, включая IP-адреса, количество переходов, задержку и другую информацию.
  • Проведение PING-теста для проверки доступности IP-адресов, потери пакетов и других параметров сети.

Данное приложение предоставляет обширные возможности для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах, что делает его полезным инструментом для пользователей, желающих более детально изучить свои устройства.

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