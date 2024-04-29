Детектор сигналов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lefan Co., Ltd.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|17.82 Мб
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Детектор сигналов - это многофункциональное приложение, предназначенное для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах в реальном времени, помогая пользователям лучше понимать свои устройства и находить оптимальное местоположение для получения сигнала.
Основные возможности приложения:
- Определение уровня сигнала мобильного телефона и запрос информации о SIM-карте, операторе и местоположении базовой станции.
- Анализ сигнала Wi-Fi, включая мощность, MAC-адрес, канал и другую соответствующую информацию, а также обнаружение безопасности Wi-Fi.
- Получение информации о сигнале GPS, включая количество спутников, координаты, адрес и другую связанную информацию.
- Определение уровня сигнала Bluetooth и получение информации о подключенных устройствах.
- Получение данных с датчиков устройства в реальном времени, таких как температура, влажность, давление воздуха и другие.
- Запрос текущей скорости движения устройства и другой связанной информации.
- Обнаружение магнитного поля с возможностью установки пороговой сигнализации.
- Отслеживание маршрутов и анализ сетевых подключений, включая IP-адреса, количество переходов, задержку и другую информацию.
- Проведение PING-теста для проверки доступности IP-адресов, потери пакетов и других параметров сети.
Данное приложение предоставляет обширные возможности для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах, что делает его полезным инструментом для пользователей, желающих более детально изучить свои устройства.
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