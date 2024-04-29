Детектор сигналов - это многофункциональное приложение, предназначенное для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах в реальном времени, помогая пользователям лучше понимать свои устройства и находить оптимальное местоположение для получения сигнала.

Основные возможности приложения:

Определение уровня сигнала мобильного телефона и запрос информации о SIM-карте, операторе и местоположении базовой станции.

Анализ сигнала Wi-Fi, включая мощность, MAC-адрес, канал и другую соответствующую информацию, а также обнаружение безопасности Wi-Fi.

Получение информации о сигнале GPS, включая количество спутников, координаты, адрес и другую связанную информацию.

Определение уровня сигнала Bluetooth и получение информации о подключенных устройствах.

Получение данных с датчиков устройства в реальном времени, таких как температура, влажность, давление воздуха и другие.

Запрос текущей скорости движения устройства и другой связанной информации.

Обнаружение магнитного поля с возможностью установки пороговой сигнализации.

Отслеживание маршрутов и анализ сетевых подключений, включая IP-адреса, количество переходов, задержку и другую информацию.

Проведение PING-теста для проверки доступности IP-адресов, потери пакетов и других параметров сети.

Данное приложение предоставляет обширные возможности для анализа сигналов и информации о подключенных устройствах, что делает его полезным инструментом для пользователей, желающих более детально изучить свои устройства.