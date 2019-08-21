Fing для Android

Fing 7.2.2 для Android

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Описание Fing 7.2.2 для AndroidОписание   Скачать Fing 7.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (12,66 Мб) Скриншоты Fing 7.2.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Fing 7.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fing 7.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Fing - мобильный сетевой сканер, который позволяет обнаруживать и идентифицировать все устройства, подключенные к вашему WiFi. Присутствует возможность тестировать скорость Интернет-соединения, имеются сетевые инструменты для сканирования портов, пинга устройства, трассировки и поиска DNS.

Ключевые особенности приложения:

  • Тесты скорости интернета, тесты скорости WiFi, анализ скорости скачивания и скорости закачки, а также задержки.
  • Сканирование сетей с помощью сетевого сканера Fing Wi-Fi и LAN и обнаружение всех устройств, подключенных к любой сети.
  • Точное распознавание устройства: IP-адрес, MAC-адрес, имея устройства, модель, поставщик и производитель.
  • Расширенный анализ устройств имен NetBIOS, UPnP и Bonjour, характеристик и типов устройств.
  • Обнаружение злоумышленников Wi-Fi в режиме реального времени.
  • Включая сканирование портов, пинг устройства, трассировку и поиск DNS.
  • Уведомления о безопасности сети и устройства на свой телефон и электронную почту.
  • Возможность добавить Fingbox, чтобы разблокировать расширенные функции защиты сети и устранения неполадок "умного дома".
Fing
Fing
Fing
Fing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Wi-Fi
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Отзывы о программе Fing

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Отзывов о программе Fing 7.2.2 для Android пока нет, можете добавить...

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