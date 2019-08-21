OLX.ua 4.45.1 для Android
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять
Яндекс: Алиса 7.51 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
My Vodafone 1.0.3 для Android
My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте
SopCast 1.3.2 для Android
SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки
Sweet.tv 1.4.8 для Android
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,
Vodafone Pay 1.2.0 для Android
После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью