Анализатор приложений - это удобный инструмент для просмотра и анализа информации о вашем мобильном приложении. С его помощью вы можете легко получить доступ к подробной информации о уже установленных приложениях, системных предустановках и даже неустановленных файлах APK на вашем телефоне. Интуитивный интерфейс делает использование этого приложения максимально простым и удобным.

Основные возможности приложения: