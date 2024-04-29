Анализатор приложений для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lefan Co., Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18.8 Мб
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Анализатор приложений - это удобный инструмент для просмотра и анализа информации о вашем мобильном приложении. С его помощью вы можете легко получить доступ к подробной информации о уже установленных приложениях, системных предустановках и даже неустановленных файлах APK на вашем телефоне. Интуитивный интерфейс делает использование этого приложения максимально простым и удобным.
Основные возможности приложения:
- Просмотр информации об установленных приложениях, включая дату установки, обновления, версию, размер и место установки.
- Анализ системных предустановок для более глубокого понимания вашего устройства.
- Извлечение файлов приложений для более детального анализа и работы с ними.
- Подробная информация о приложениях, включая их идентификатор пакета, использование ресурсов, разрешения, подписи и многое другое.
- Управление правами приложений для более тщательного контроля за вашими установленными программами.
- Поиск ресурсов APK для облегчения работы с приложениями.
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