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Анализатор приложений для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18.8 Мб
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Анализатор приложений - это удобный инструмент для просмотра и анализа информации о вашем мобильном приложении. С его помощью вы можете легко получить доступ к подробной информации о уже установленных приложениях, системных предустановках и даже неустановленных файлах APK на вашем телефоне. Интуитивный интерфейс делает использование этого приложения максимально простым и удобным.

Основные возможности приложения:

  • Просмотр информации об установленных приложениях, включая дату установки, обновления, версию, размер и место установки.
  • Анализ системных предустановок для более глубокого понимания вашего устройства.
  • Извлечение файлов приложений для более детального анализа и работы с ними.
  • Подробная информация о приложениях, включая их идентификатор пакета, использование ресурсов, разрешения, подписи и многое другое.
  • Управление правами приложений для более тщательного контроля за вашими установленными программами.
  • Поиск ресурсов APK для облегчения работы с приложениями.
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