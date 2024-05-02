VocalRip AI для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:26.54 Мб
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VocalRip AI скриншот № 1

VocalRip AI - это надежный инструмент, созданный для извлечения вокала из аудиозаписей с использованием передовых алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это приложение идеально подходит для удаления фонового шума в речи, повышения точности распознавания речи при дубляже видео или создания караоке-версий песен.

Основные возможности приложения VocalRip AI:

  • Извлечение вокала из фоновой музыки или окружающих звуков.
  • Разделение входной аудиозаписи на отдельные компоненты.
  • Поддержка популярных форматов аудиофайлов: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, AIFF, M4A и AAC.
  • Возможность управления громкостью голоса и музыки по отдельности.
  • Простой и удобный графический интерфейс с встроенным аудиоплеером.
  • Возможность экспорта обработанных файлов на компьютер.

В целом, VocalRip AI обеспечивает быструю и эффективную обработку аудиозаписей, позволяя вам легко управлять громкостью вокала и музыки для достижения нужного результата.

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