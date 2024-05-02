VocalRip AI - это надежный инструмент, созданный для извлечения вокала из аудиозаписей с использованием передовых алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это приложение идеально подходит для удаления фонового шума в речи, повышения точности распознавания речи при дубляже видео или создания караоке-версий песен.

Основные возможности приложения VocalRip AI:

Извлечение вокала из фоновой музыки или окружающих звуков.

Разделение входной аудиозаписи на отдельные компоненты.

Поддержка популярных форматов аудиофайлов: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, AIFF, M4A и AAC.

Возможность управления громкостью голоса и музыки по отдельности.

Простой и удобный графический интерфейс с встроенным аудиоплеером.

Возможность экспорта обработанных файлов на компьютер.

В целом, VocalRip AI обеспечивает быструю и эффективную обработку аудиозаписей, позволяя вам легко управлять громкостью вокала и музыки для достижения нужного результата.