VocalRip AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|26.54 Мб
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VocalRip AI - это надежный инструмент, созданный для извлечения вокала из аудиозаписей с использованием передовых алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это приложение идеально подходит для удаления фонового шума в речи, повышения точности распознавания речи при дубляже видео или создания караоке-версий песен.
Основные возможности приложения VocalRip AI:
- Извлечение вокала из фоновой музыки или окружающих звуков.
- Разделение входной аудиозаписи на отдельные компоненты.
- Поддержка популярных форматов аудиофайлов: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, AIFF, M4A и AAC.
- Возможность управления громкостью голоса и музыки по отдельности.
- Простой и удобный графический интерфейс с встроенным аудиоплеером.
- Возможность экспорта обработанных файлов на компьютер.
В целом, VocalRip AI обеспечивает быструю и эффективную обработку аудиозаписей, позволяя вам легко управлять громкостью вокала и музыки для достижения нужного результата.
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