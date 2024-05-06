Audio Converter Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|7.71 Мб
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Audio Converter Plus - приложение, позволяющее кодировать аудиодорожки в различные расширения, такие как MP3, WMA, OGG и FLAC. С ним легко справится пользователь любого уровня.
Интерфейс программы понятен и прост в работе. Аудиодорожки можно импортировать в список, используя браузер файлов, древовидный просмотр или метод "Drag-and-Drop". Допускается пакетная обработка, так что вы можете конвертировать всю коллекцию за один раз.
В очереди вы можете прочитать название, формат вывода, продолжительность и статус каждого файла. Таким образом, все ваши усилия сводятся к определению места назначения и формата вывода, чтобы приступить к кодированию.
Панель настроек предлагает множество опций для настройки. Они расположены в группах для специальных форматов и позволяют точно настроить параметры качества, такие как частота дискретизации, режим, битрейт, кодировщик, сжатие и другие. Отдельные наборы опций есть для каждого поддерживаемого формата.
Кроме того, вы можете удалить элемент из списка или очистить всю очередь, разрешить Audio Converter Plus сохранять оригинальную структуру каталогов и декодировать файлы в то же место, что и исходные, включить ID3-теги и др.
Программа для обработки звука работает на низком или умеренном количестве системных ресурсов, имеет хорошее время отклика, содержит краткий файл справки, быстро завершает задачу и сохраняет хорошее качество звука в выходных треках.
В целом, Audio Converter Plus - это надежное приложение для безупречной конвертации аудиофайлов в популярные форматы. Вы можете конвертировать несколько файлов за один раз и выбирать те варианты, которые лучше всего соответствуют вашим предпочтениям по качеству.
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