Audio Converter Plus - приложение, позволяющее кодировать аудиодорожки в различные расширения, такие как MP3, WMA, OGG и FLAC. С ним легко справится пользователь любого уровня.

Интерфейс программы понятен и прост в работе. Аудиодорожки можно импортировать в список, используя браузер файлов, древовидный просмотр или метод "Drag-and-Drop". Допускается пакетная обработка, так что вы можете конвертировать всю коллекцию за один раз.

В очереди вы можете прочитать название, формат вывода, продолжительность и статус каждого файла. Таким образом, все ваши усилия сводятся к определению места назначения и формата вывода, чтобы приступить к кодированию.

Панель настроек предлагает множество опций для настройки. Они расположены в группах для специальных форматов и позволяют точно настроить параметры качества, такие как частота дискретизации, режим, битрейт, кодировщик, сжатие и другие. Отдельные наборы опций есть для каждого поддерживаемого формата.

Кроме того, вы можете удалить элемент из списка или очистить всю очередь, разрешить Audio Converter Plus сохранять оригинальную структуру каталогов и декодировать файлы в то же место, что и исходные, включить ID3-теги и др.

Программа для обработки звука работает на низком или умеренном количестве системных ресурсов, имеет хорошее время отклика, содержит краткий файл справки, быстро завершает задачу и сохраняет хорошее качество звука в выходных треках.

В целом, Audio Converter Plus - это надежное приложение для безупречной конвертации аудиофайлов в популярные форматы. Вы можете конвертировать несколько файлов за один раз и выбирать те варианты, которые лучше всего соответствуют вашим предпочтениям по качеству.